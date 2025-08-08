LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Situata alarmante! Zjarr masiv në kodrat e Tragjasit, flakët përfshijnë pyje dhe stane

Lajmifundit / 8 Gusht 2025, 19:57
Aktualitet

Situata alarmante! Zjarr masiv në kodrat e Tragjasit, flakët

Prej mesditës së sotme, rreth orës 15:00, një zjarr me përmasa të mëdha ka përfshirë kodrat e fshatit Tragjas.  Flakët, të ndihmuara nga era, janë përhapur me shpejtësi drejt malit, duke djegur shkurre, pemëtari, por edhe sipërfaqe pyjore të kësaj zone.

Më shumë se 25 efektivë të zjarrfikëses së Vlorës kanë ndërhyrë menjëherë, duke bërë të mundur largimin e banorëve dhe sidomos të bagëtive, pasi zona njihet për numrin e lartë të stanëve. Për fat të mirë, nuk raportohet për bagëti të djegura.

Zjarri vijon të jetë aktiv dhe, i ndihmuar nga era, po përfshin një sipërfaqe gjithnjë e më të gjerë të malit të fshatit Tragjas. Situata mbetet e vështirë për shkak të terrenit të thyer dhe vështirësive për të ndërhyrë nga toka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion