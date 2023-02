Simboli i Diellit Pellazgjik… gjurmë pellazgjike në Tomorr…

U nisëm drejt fshatit Bargullas për të parë nga afër disa të dhëna të sjella nga historiani Perikli Ikonomi për ekzistencën e toponomastikës si ‘Bregu i Koronit’ apo ‘Qafa e Dodonit’ , Kroi i Vitalenit edhe më tej Shkembi i Larë (që quhet Shkëmbi i Dodonës)Nën shoqërin e studjuesit Valter Koxhaj shkuam të filmonim, për llogari të ‘Alpo Rtv’, për te realizuar një dokumentarë me tematike nga ekzistenca e gjurmëve pellazgjike rrëzë malit të Tomorrit.

Kalaja e Koronit gjendet në anën perëndimore të fshatit Bargullas edhe ruan akoma një emër shumë të vjetër si ai i “Kurorës’’, Atit të Perëndive, sipas Mitologjis. Emri i Koronit ruhej, ashtu si na e tregonte edhe Perikli Ikonomi, bashkëme emrat ‘ Kalaja e Koronit, Bregu i Koronit, Bregu i Kishes se Koronit’.

Në Bargullas kishte ende edhe familje që mbanin mbiemrin ‘Koroni’.Guret poligonalë që njihen si gurë pellazgjike gjendeshin në Kalanë e Koronit ndërsa qeramika e zezë, që shquhet për vjetërsin e saj, gjendej kudo në të gjithë shtrirjen e kalas.……

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Gjatë udhës për në kthim ne ramë rastësisht mbi një qeramike të coptuar e te shperndarë, kur krejt rastesisht, studiesit Valter Koxhaj i shkuan sytë tek ‘një nga simbolet e lidhura shpirtërisht prej kohësh’: simboli i Diellit Pellazgjik, me tetë rreze, i cili shoqëron prej shekujsh botën e ‘aktorëve pellazgjikë’.

Ky simbol është dokumentuar edhe nga Dhimitër Pilika, ‘Pellazgët origjina jonë e mohuar, Tiranë 2005, f 93’, si simbol pellazgjik në zonën e Pirros së Epirit.

Po ashtu në një monedh tjetër shfaqet Aleksandrin i Madh nga njëra anë edhe Zeusi Pellazgjik nga ana tjetër. Zeusi shfaqet me Diellin me tetë rreze, ashtu si simboli në vulën që z Koxhaj gjeti rastësisht mbi tokë pranë ‘një vendi’ me qeramike të shpërndarë.

Ekzistenca e kësaj vule në Malin e Tomorrit risjellë në kujtesën e studiuesëve që e nënvleftësojnë historinë e vjetër të kësaj zone, historinë pellazgjike, që u provua nga perendimoret, u nderua nga Rilindasit edhe urrehet kaq shumë nga akademiket e sot.