Siguria në institucionet gjyqësore, kryeprokurori Çela: Mbrojtja nga “Illyrian Guard” nuk rezultoi efektive
Prokurori i Përgjithshëm Olsian Çela, në mbledhjen e Komisionit të Çështjeve Ligjore, ka trajtuar ndër të tjera edhe çështjen e sigurisë nëpër gjykata dhe prokuroritë e vendit, pas ngjarjes së rëndë të vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja në sallën e Apelit.
Çela tha se kushtet nuk janë optimale dhe se sigurimi i perimetrit jashtë institucionit me kompaninë “Illyrian Guard” nuk ka rezultuar efektiv.
Sipas tij, është e nevojshme në Gjykata dhe Prokurori prezenca e Policisë së Shtetit, pasi kjo do të rrisë patjetër ndjenjën e sigurisë te magjistratët, por edhe do të parandalojë edhe akte të tjera ekstreme në të ardhmen.
“Ka nevojë, që ky sistemi që kemi zgjedhur për të siguruar perimetrin jashtë institucioni me kompaninë “Illyrian Guard” nuk ka rezultuar efektiv dhe kemi mjaft ankesa nga prokuroritë. Kjo është një gjë që duhet riparë. Nevoja për prezencën Policisë së Shtetit në gjykata e prokurori është e domosdoshme”, theksoi ai.
Olsian Çela: Sa i përket sigurisë në institucione është shumë e rëndësishme. Ngjarja e rëndë që ndodhi na bëri që të rikonsiderojmë të gjitha masat e sigurisë që kemi nëpër institucione. Patjetër në gjykata kushtet nuk janë optimale, duhen përmirësuar.
"Në një mbledhje që patëm me drejtuesit dhe prokurore, kemi nisur një proces konsultimi, duhen dëgjuar dhe prokurorët dhe kërkesat e tyre për nevojat e sigurisë. Ajo që unë mendoj në tërësi,, vlerësoj që ka nevojë që edhe me ekzekutivin të vlerësojmë mënyrën se si në mbrojmë këto hapësira. Ka nevojë, që ky sistemi që kemi zgjedhur për të siguruar perimetrin jashtë institucioni me kompaninë "Illyrian Guard" nuk ka rezultuar efektiv dhe kemi mjaft ankesa nga prokuroritë. Kjo është një gjë që duhet riparë."
Nevoja për prezencën Policisë së Shtetit në gjykata e prokurori është e domosdoshme. Kjo do të rrisë patjetër ndjenjën e sigurisë te magjistratët, por edhe do të parandalojë edhe akte të tjera ekstreme në të ardhmen.