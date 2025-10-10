Siguria në gjykata, kreu i Gardës inspektim në GJKKO, takim edhe me Erion Banin
Komandanti i Gardës së Republikës, Simon Zereci ka zhvilluar sot një takim me Kreun e Gjykatës së Posaçme Erion Bani.
Mësohet se arsyeja e takimit është siguria në gjykata, çështje që ka tërhequr vëmendjen pas vrasjes së gjyqtarit Astrit Kalaja pak do të më parë në Gjykatën e Apelit.
Takimi vjen pas mbledhjes urgjente të KLGJ të zhvilluar dje. Albana Boksi, anëtare e Gjykatës së Lartë lexoi deklaratën e gjyqtarëve ku kërkohet që gjyqtari i ndjerë të marrë statusin e “Dëshmorit të Atdheut”. Gjithashtu, salla e mbledhjeve në KLGJ merr emrin e gjyqtarit Astrit Kalaja.
Në deklaratë pohohet më tej se pavarësisht asaj që ndodhi do të vijojnë veprimtarinë në funksion të drejtësisë, duke gjykuar me paanshmëri dhe ndershmëri.
Pjesë nga deklarata
“Kërkojmë siguri dhe prosperitet.
Në kujtim të gjyqtarit të rënë në detyrë, të ndjerit Astrit Kalaja, njohja e statusit “Dëshmor i Atdheut” për të. Salla e mbledhjeve të gjyqtarëve, kjo ku jemi sot pranë godinës së KLGJ sugjerojmë të marrë emrin e gjyqtarit të ndjerë Astrit Kalaja.
Ngjarja e 6 tetorit nuk duhet të mbetet kujtesë e dhunshme por moment zgjimi kombëtar për drejtësinë shqiptare. Ne nuk kërkojmë keqardhje, pro veprim, sepse një gjyqtar i pambrojtur është drejtësi e pambrojtur. Dhe një drejtësi e pambrojtur është edhe një qytetar i pashpresë”, thuhet në deklaratën e KLGJ.
“Ne angazhohemi solemnisht që pavarësisht tronditjes të vijojmë të gjykojmë me paanshmëri, ndershmëri dhe kurajo”, tha Bani.