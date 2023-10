Si u zbulua 21-vjeçari shqiptar në super-fabrikën e prodhimit të bimës narkotike

Një serë me teknologji të fundit sa i përket sistemit të vaditjes dhe ajrimit brenda një braktisur prej kohësh u zbulua nga policia italiane ndërsa brenda saj kultivoheshin rreth 900 rrënjë kanabis sativa.

“Shtëpia e barit” në duke e padyshimtë, ruhej nga një 21-vjeçar me origjinë shqiptare i cili përfundoi në pranga. Policia ka mbërritur në magazinë falë një denoncimi për praninë e një laboratori klandestin, me punëtorë të paligjshëm. Por policia zbuloi shumë më tepër në strukturë nga ato që u raportua dhe zhurma e ajruesve tërhoqi menjëherë vëmendjen e policëve.

Magazina e braktisur ishte shndërruar në një serë të brendshme me bimë kërpi indian me një peshë totale prej pesë kuintalësh. Gjithashtu ishte krijuar një sistem vaditjeje që përmbante pleh dhe madje ishin instaluar 6 kondicionerë të mëdhenj, të vendosura në çdo dhomë për të mbajtur nivelin e lagështisë dhe temperaturës të qëndrueshëm.

Për të kontrolluar nëse bimët ishin “të ngrohta” kishte edhe termometra dixhitalë. Kostot e mbajtjes së një sere të tillë teknologjike në funksion ishin të larta. Po ashtu edhe konsumi i energjisë, e cila ka vlerën e rreth 45,000 eurove.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Droga e zbuluar sipas mediave italiane kap vlerën e rreth 1 milionë eurove nëse do të ishte hedhur në tregun e zi. 858 bimët me një peshë totale prej 5 kuintalë, do të ishin shndërruar në rreth 250 kg marihuanë.

Mëngjesin e së enjtes gjatë bastisjes në Cermenate, policët zbuluan një burrë, një shtetas shqiptar 21-vjeçar, i cili tashmë akuzohet për kultivim dhe posedim për qëllime trafiku droge dhe vjedhje të rëndë të energjisë elektrike. Në momentin e bastisjes dhe mbërritjes së policisë, 21-vjeçari ka tentuar të arratiset por është ndaluar dhe arrestuar.