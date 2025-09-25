Si u mashtruan banorët e Lushnjës nga skema piramidale “XEUX”! Ekspertët: Kanë patur garanci nga lart!
EMISIONI VETTING
Në 28 gusht 2025, në Bulevardin e Palmave në qytetin e Lushnjes, në restorantin “La Bonta” do të uleshin për kafe disa persona. Duke hyrë në bisedë me një nga kamarierët e restorantit, këta persona kërkuan të ishin pjesë e skemave “Xuex” duke investuar në këto platforma.
Por ajo që nuk dinte kamarieri ishte fakti se këta “klientë” ishin agjentë të Policisë së Shtetit me detyrë zbulimin e grupit që merrej me mashtrimin e qytetarëve.
Rekrutimi nuk ishte i fshehtë, përkundrazi, bëhej hapur, në tavolina ku investitorët e rinj bindeshin të hapnin llogari në aplikacionin Binance imitime dhe të futeshin në grupe të mbyllura Telegrami.
Në 14 shtator 2025, Policia dhe Prokuroria e Fierit do të finalizonin operacionin “Xuex” duke goditur skemat piramidale online me bazë kryesore në qytetin e Lushnjes.
Policia do të sekuestronte celularë, kompjutera dhe shuma të konsiderueshme parash. Personat e arrestuar ishin agjentë terreni që reklamonin platformat dhe rekrutonin qytetarët për investime në kriptomonedha jo reale, me mashtrimin se nëpërmjet këtyre investimeve do të shumëfishonin fitimet.
Operacioni i kryer me bujë dhe deklarata publike nga Policia e Shtetit flet për informim të qytetarëve, por ndërhyrja ashtu si njoftimi kanë qenë me vonesë.
Madje pompoziteti për të treguar rezultatet pas dëmit, tregojnë se shteti nuk ka parandaluar asnjë dhe asgjë, por thjesht ka arrestuar personat e dyshuar si organizatorë. Sipas ekspertit të IT-së Shahin Dokuzi, fakti që gjërat u bënë kaq hapur në këtë skemë mashtrimi të krijon dyshime për mbështetje.
“Do të thotë e kanë pas një besim mbrapa se do të mbroheshin sepse kushdo që do mashtrojë, do përpiqej të fshihej ndërsa ky rast ishte shumë hapur”, tha për “Vetting” Shahin Dokuzi.
Tashmë paratë e shqiptarëve kanë avulluar dhe koka e grupit ngelet pa autor, gjithmonë nëse autoritetet nuk kanë devijuar hetimet për personin që mund të jetë realisht organizatori.
Sipas ekspertit të ekonomisë Artan Gjergji, kjo është një skemë e strukturuar mashtruese që nuk ka lidhje me tregun financiar dhe kriptomonedhat. “Ka ndodhur që tashmë shënjestra nuk janë më qytetarët e huaj, por janë kthyer qytetarët shqiptarë’, tha për “Vetting eksperti Gjergji.
Skemat piramidale nuk janë një risi në Shqipëri pasi ato kanë ndodhur më herët në vitin ’97. Madje problemi është se kjo gjë u përsërit për së dyti dhe autorët kryesorë janë larguar nga skena e krimit. Sipas dosjes së Prokurorisë, një nga personazhet më të rëndësishëm në skemë, që ka arrestuar policia, por pretendon se është viktimë është Arbër Çela.
Kontrolli në banesën dhe lokalin “La Bonta” të Çelës nxori në pah shuma të mëdha parash në valuta të ndryshme, dy telefona të shtrenjtë, një laptop, një DVR dhe një automjet luksoz. Në telefonin e tij hetuesit gjetën gjurmë të lidhura drejtpërdrejt me XUEX dhe me transaksione të shumta.
Çela ka pranuar se kishte hedhur 2,300 dollarë dhe kishte fituar 8 deri në 9 mijë, të cilat i kishte tërhequr në Prizren. Madje në hyrjen e lokalit kishte një poster që reklamonte platformën XUEX, duke ngritur pikëpyetje të forta jo vetëm mbi rolin e këtij personi, por edhe ndaj hetimeve të Prokurorisë së Fierit.
Përfshirja nuk ndalej tek ai. Në dosje del emri i Ereledio Shebekut, një i ri që ndihmonte të tjerët të regjistroheshin në platformë. Gazetarët e “Vetting” do të siguronin një intervistë ekskluzive me një të ri nga Lushnja, i cili ka qenë viktimë e kësaj skeme.
“Ky që vuri 1 mijë, s’po i tërheq dot lekët mbrapsht edhe s’ka marrë asnjë lekë edhe ky që ka. Janë 2 vëllezër edhe këta kanë investuar nga 2 mijë e 500 dhe s’i kanë marrë sepse nuk kanë shumë, kanë gati 3 javë që i kanë vendosur ato, s’po i marrim dot”, tha për “Vetting” viktima në kushtet e anonimatit. /VETTING