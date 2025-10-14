Si u kthye Gjykata e Apelit në skenë krimi/ Dalin detaje të reja nga vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja
Më 6 tetor, në sallën nr. 3 të Gjykatës së Apelit në Tiranë, drejtësia shqiptare u trondit nga një akt i paprecedentë, vrasja e gjyqtarit Astrit Kalaja brenda ambienteve të gjykatës, gjatë ushtrimit të detyrës.
Prokuroria e Tiranës ka zbardhur të plotë mekanizmin e ngjarjes, duke hedhur dritë mbi një krim që sfidon sigurinë institucionale dhe besimin publik.
Sipas pamjeve të kamerave të sigurisë, në sallën e gjyqit kishin hyrë Gjon Shkambi, nipi i tij Elvis Shkambi, si dhe Ragip dhe Ervis Kurtaj. Menjëherë pas shpalljes së vendimit nga gjyqtari Kalaja, Elvis Shkambi ka nxjerrë nga brezi një armë zjarri të tipit pistoletë dhe ka qëlluar disa herë në drejtim të gjyqtarit, duke e lënë të vdekur.
Pas këtij akti, ai ka drejtuar armën edhe ndaj Ragip dhe Ervis Kurtajt, të cilët tentuan të largohen nga salla. Si pasojë, Ervis Kurtaj u plagos në krahun e djathtë, ndërsa Ragip Kurtaj në pjesën e brinjëve, në anën e majtë.
Arma e përdorur në krim, një pistoletë me mbishkrimin “Welt Waffen W Germany, Cal. 7.65 mm, Browning”, u sekuestrua si provë materiale. Gjatë kontrollit, u konstatua se ajo kishte një fishek në folenë e saj dhe dy të tjerë në karikator, gati për qitje.
Hetimet zbuluan gjithashtu një automjet të markës “Mercedes-Benz”, me targë AA900AA, në pronësi të Gjon Shkambit, të parkuar pranë Xhamisë së Namazgjasë. Brenda tij u gjetën dhe sekuestruan 31 fishekë të kalibrit 9 mm, të cilët dyshohen si fishekë manovër./ALFA PRES