Si të shmangni shtimin e peshës gjatë festave të fundvitit? Gabimi më i madh që bëjnë shumica e njerëzve

Më poshtë janë 4 hapa të thjeshtë për të arritur një sjellje ideale të të ngrënit që mund të zbatohen vetëm nëse jeni të organizuar dhe keni një plan të mirë.

Frekuenca dhe sasia e ushqimit: Gjatë këtyre ditëve nuk duhet të devijojmë plotësisht nga zakonet tona të përditshme. Ne duhet të vazhdojmë të konsumojmë 3 vakte kryesore në ditë dhe 2-3 të vogla në mes. Veç që në këtë periudhë vaktet tona duhet të jenë shumë më të vogla se më parë. Nëse vakti festiv është për drekë, atëherë darka duhet të jetë shumë më e vogël, por edhe e kundërta.

Shmangni snacking: Është më mirë të vendosni në pjatën tuaj ushqimet që keni vendosur që dëshironi të hani. Në këtë mënyrë ju kontrolloni jo vetëm sasinë, por edhe cilësinë e ushqimit. Shmangia e snacking duhet të arrihet jo vetëm në tavolinë, por edhe gjatë gjithë ditës.

Ju duhet të hani ulur, jo duke ecur apo në këmbë, sepse nuk jeni në kontroll të sasive që konsumoni. Mos harroni të hani ngadalë dhe të mos ndikoheni nga pamja, aroma dhe shijet e pjatave. Kur hani shpejt, hani më shumë dhe rrisni rrezikun e dispepsisë.

Vaktet me pak yndyrë: Në vaktet tuaja është mirë të zgjidhni ushqime më pak të pasura me yndyrë. Për shembull, është më mirë të hani gjelin e detit ose pulën sesa viçin ose derrin. Gjithashtu, duhet të hiqni yndyrën e dukshme, sepse përveç kalorive, është e pasur edhe me acide yndyrore të ngopura, të cilat nuk janë të dobishme për shëndetin.

Është e nevojshme të shoqëroni çdo vakt me sallata perimesh të gjalla ose të ziera. Përveç ekuilibrit që ofroni në këtë mënyrë në dietën tuaj, perimet janë një grup ushqimesh të pasura me lëndë ushqyese dhe me pak kalori.

Shmangni episodet e mbingrënies: Gabimi më i madh që bëjnë shumica e njerëzve është ditën kur shkojnë në një tryezë festive dhe nuk konsumojnë asgjë gjatë ditës, për të kufizuar sasinë e ushqimit. Kjo çon në mbingrënie.