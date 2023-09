Si të bëni gjumë të rehatshëm bazuar në shenjën tuaj të horoskopit  

Dashi -Një stërvitje e mirë para gjumit

Nuk lodhet kollaj Dashi. Si shenja më aktive e zodiakut, duhet të bëjë një sërë aktivitetesh në mënyrë që mund të flejë rehat.

Demi- Artikuj luksi

Kur bëhet fjalë për një pushim të mirë gjatë natës, është thelbësore të rregulloni humorin me produktet e duhura të gjumit.

Binjakët- Duke dëgjuar muzikë

Mendja juaj nuk fiket kurrë, Binjakë, kështu që mund ta gjeni veten duke kërkuar stimulim mendor edhe kur është koha për të shkuar në shtrat. Dëgjimi i muzikës mund të jetë çelësi.

Gaforrja- Artikuj rehati

Hëna është sundimtari juaj, Gaforre , kështu që është shumë e rëndësishme për ju që të bëni një gjumë të mrekullueshëm gjatë natës. Disa artikuj si një arush pellushi mund t’ju ndihmojnë për këtë.

Luani – Muzika juaj e preferuar

Çdo gjë që ju lë të ndiheni të frymëzuar, do t’ju sigurojë që të zgjoheni të nesërmen në mëngjes gati për punë.

Virgjëresha- Një dhomë gjumi e pastër

Kurimi i një ambienti të organizuar dhe të rregullt rreth jush është mënyra e vetme që do t’ju mbyllë sytë gjatë natës.

Peshorja- Kohë cilësore me një person të veçantë

Keni nevojë për një përqafim ose edhe një telefonatë të ngrohtë.

Akrepi- Një shfaqje e vërtetë krimi

Provoni të akordoheni në një film me pak mister ose një dokumentar – diçka që do t’ju bëjë të ndiheni të intriguar, por nuk do t’ju mbajë zgjuar gjithë natën.

Shigjetari- Diçka për ta pritur me padurim në mëngjes

Është e vështirë për ty që të flesh plot tetë orë gjumë, sepse zakonisht ke epsh endacak në tru. Ajo që ju ndihmon është kur keni diçka emocionuese në axhendë të nesërmen për të cilën duhet të pushoni mirë.

Bricjapi- një orar i qëndrueshëm i gjumit

Struktura dhe rutina janë kyçe, Bricjap. Ju thjesht keni nevojë të keni një orar specifik të fjetjes.

Ujori- Një Podcast me tematikë ekzistenciale

Ju keni shumë mendime, Ujor. Fatkeqësisht, ato kanë tendencë t’ju mbajnë zgjuar natën. Një podcast është gjëja e përsosur për t’ju çuar në shtrat.

Peshqit- Ëndërrim për skenarë të rremë

Ju jeni me fat, Peshq, sepse zakonisht nuk keni vështirësi të bini në gjumë . Megjithatë, nëse keni, provoni të krijoni skenarë të rremë në kokën tuaj që të largoheni nga realiteti.