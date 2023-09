"Si Safeti ka me qindra"/ 'Zbërthehet' Alma Kaçi: Ish-drejtorët në Durrës të dashurat i kishin sekretare...

Në një intervistë televizive pretagonistja kryesore e video-skandalit me ish-kryebashkiakun Safet Gjici në bashkinë e Kukësit, ka deklaruar se skandale dhe abuzime të tilla ka në shumë institucione të tjera.

Ajo përmendi se ka një ish-drejtor në institucion të Durrësit, ku sekretaret i ka të dashura, ndërsa edhe në drejtori të tjera në vend ka drejtues që janë me precedentë penalë.

Gazetarja: A ia vlejti sakrifikimi, ashtu siç e keni quajtur ju këtë rast për të demaskuar Safet Gjicin?

Alma Kaçi: Si Safeti mund të them që ka me qindra, s’mund të them se janë kryetarë bashkie, janë nëpër institucione të ndryshme. Ke ish-drejtorë ALUZINI-t në Durrës, që të dashurat e veta i ka pas sekretare aty, ndërkohë më diploma të blera te “Vitrina” që ka qenë universitet në atë kohë. Ndërkohë që ke me precendentë penalë, e sot i ke drejtoresha në Tiranë. Këto abuzime ndodhin, dhe le të merret SPAKU, se ka plot të tilla.

Për sakrificën, nëse nuk do të dilte kjo video, do dilte Alma me fjalë goje dhe do thoshte se Safeti bën kështu-kështu në zyrë, asnjë nuk do të besonte.