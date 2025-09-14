Si po ndryshojnë zgjedhjet e studentëve në Shqipëri: Rënie e degëve klasike dhe rritje e inxhinierisë dhe shëndetësisë
Gjatë viteve të fundit, degët klasike të arsimit të lartë si Shkencat Humane, Artet dhe Shkencat Sociale kanë humbur terren në mënyrë drastike, ndërsa interesimi për inxhinierinë, teknologjinë dhe shëndetësinë është rritur ndjeshëm. Të dhënat tregojnë se ndërmjet 2016-2024, universitetet publike kanë humbur rreth 26% të studentëve, duke reflektuar jo vetëm tkurrjen e grupmoshave të reja, por edhe një zhvendosje të fortë drejt programeve më të kërkuara nga tregu i punës. Në të kundërt, universitetet private kanë përjetuar një rritje të regjistrimeve mbi 45%, falë programeve moderne, infrastrukturës të avancuar dhe bashkëpunimeve ndërkombëtare.
Ky vit akademik sjell një ndryshim të rëndësishëm në peizazhin e arsimit privat: hapja e filialit të Institutit të Teknologjisë Rochester (RIT) në bashkëpunim me Institutin “Harry Fultz” sjell mundësinë për studentët shqiptarë të ndjekin programe të teknologjisë dhe inxhinierisë sipas standardeve amerikane, pa u larguar nga vendi. Përveç diplomës të njohur globalisht, RIT Tirana ofron mundësi praktike përmes programit CO-OP, duke i vendosur studentët në kontakte direkte me kompanitë dhe projektet ndërkombëtare. Sipas Dr. James A. Myers, drejtues i programeve globale në RIT, ky model u jep të rinjve jo vetëm një diplomë, por një hapësirë për të ndërtuar një karrierë të sigurt dhe të orientuar globalisht.