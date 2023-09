Si nëpër filma, shqiptari kryen arratisjen spektakolare nga burgu në Itali

Natën mes të dielës 24 dhe të hënës 25 shtator, një i burgosur me origjinë shqiptare arriti të arratisej nga burgu i Teramos , duke nxjerrë në pah një tjetër defekt në sistemin e burgjeve italiane.

Mediet italiane shkruajnë se zhvillimet e kësaj arratisjeje të pabesueshme, që ndodhi me gjoja përfshirjen e një droni , po shkaktojnë shqetësim të madh te sindikatat, pak ditë pas ngjarjeve dramatike në Milano. Ndërkohë që kërkimi për të arratisurin është në vazhdim, episodi ka nxjerrë në pah mangësitë e burgjeve italiane, duke përfshirë mungesën e personelit, mungesën e teknologjisë adekuate dhe dendësinë gjithnjë në rritje të burgjeve.

Kush është i arratisuri?

Rastin e arratisjes së të burgosurit shqiptar e ka konfirmuar sekretari i përgjithshëm i policisë së IEVP Uilpa , Gennarino De Fazio. Subjekti, me një dënim të konsiderueshëm për të vuajtur, duket se ka përdorur një metodë të pazakontë për t’u arratisur.

De Fazio tha se i burgosuri mund të ketë prerë hekurat në dritaren e qelisë së tij në katin e tretë dhe ka përdorur një litar për të ulur veten dhe për të shpëtuar

Përdorimi i dronit

Aspekti i veçantë i këtij rasti arratisjeje është hipoteza e përdorimit të një droni për t’i dhënë mjete të dobishme të burgosurit shqiptar që do të arratisej.

Sipas Gino Ciampa nga policia e burgut FP Cgil për Abruzzo, regjistrimet e kamerave të burgut Teramo po shqyrtohen për të kuptuar më mirë dinamikën e arratisjes. “Nga analizat e para,” deklaroi ai, “dorëzimi i instrumenteve me dron mund të kishte qenë thelbësor”.

“Nëse do të konfirmohej versioni që parashikon përdorimin e një droni për arratisjen e mbrëmjes së sotme, do të gjendeshim sërish përballë provave të qarta të vonesës teknologjike me të cilën policia e burgjeve detyrohet të punojë për të garantuar sigurinë e burgjeve italiane”, pohoi Mirko . Manna , sekretar kombëtar i policisë së burgjeve të FP CGIL.

Arratisja në Milano

Çështja Teramo vjen pak ditë pas episodit të bujshëm të ndodhur në Milano, ku i i burgosuri arriti të dilte nga spitali San Paolo ku ishte shtruar si urgjencë.

Ndryshe nga sa ndodhi në Abruzzo, arratisja shkaktoi plagosjen e rëndë të një personi, polices 28-vjeçare Carmine De Rosa . Agjenti përfundoi në koma me trauma në kokë dhe lëndime të rënda në rruaza: iu nënshtrua disa operacioneve , gjendja e tij mbetet kritike.