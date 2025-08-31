LEXO PA REKLAMA!

Si në filma, i burgosuri me pranga në duar hidhet në det dhe i shpëton policisë greke, arrestohen katër policë

Lajmifundit / 31 Gusht 2025, 19:07
Katër oficerë policie janë arrestuar në Greqi, pas një incidenti të pazakontë ku një i burgosur turk arriti të arratiset duke u hedhur në det, edhe pse i prangosur.

Ngjarja ndodhi në orët e para të së shtunës, gjatë transferimit të të burgosurit nga burgu i Korydallos në Mytilene, përmes anijes së pasagjerëve “ARIADNI”.

Sipas raportimeve, i burgosuri po transportohej nën ruajtjen e tre rojeve specialë dhe një zëvendës roje policie. Ai ishte i lidhur me pranga dhe flinte në dyshemenë e anijes, kur papritur u ngrit, vrapoi dhe përfitoi nga pakujdesia e efektivëve, shkruan protothrna.gr.

Në një moment kyç, një pasagjer hapi derën e kuvertës, duke i dhënë mundësinë të burgosurit të vrapojë drejt skajit të anijes dhe të hidhet në det, teksa mjeti ndodhej në zonën midis ishullit Kios dhe Oinousses.

Kapiteni i anijes ndaloi menjëherë motorët dhe aktivizoi procedurat emergjente të kërkimit. Anijet e Rojës Bregdetare greke u përfshinë në operacionin e shpëtimit, por pavarësisht përpjekjeve intensive, i burgosuri nuk u gjet.

Shtetasi turk ishte arrestuar më 7 korrik nga autoritetet portuale të Lesvosit për një rast të dyshuar kontrabande emigrantësh, dhe po transferohej për t’u paraqitur në gjykatë në Mytilene.

Pas arratisjes, një prokuror urdhëroi ndalimin e katër oficerëve policorë, të cilët tashmë janë marrë në paraburgim në kuadër të hetimeve për shpërdorim detyre dhe neglizhencë në ruajtje./tch

