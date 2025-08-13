LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

"S`i ndalëm dot flakët me lotët tona", banori në Delvinë: Mu dogj shtëpia e re, sapo e ndërtuam!

Lajmifundit / 13 Gusht 2025, 14:53
Aktualitet

"S`i ndalëm dot flakët me lotët tona", banori në

Delvina u përball me zjarret e medha që përpinë banesat dhe rrezikuan jetën e banorëve.

Hari Konduri, një nga banorët e një prej fshatrave që po digjet në Delvinë, u shpreh i prekur pasi  shtëpia e tij e re u përfshi nga flakët, por të paktën arritën të shpëtonin gjallë.

“Aq shumë lot kemi derdhur, saqë edhe zjarri duhej të fikej nga lotët tona. Shtëpia e re po më digjet atje.

Këtë vit ka pasur aq shumë zjarre, saqë nuk kishin forcën që ta përballonin. Zjarri ka qenë shumë i madh, tmerr.

Kishte shumë punonjës, por çfarë të bënin?! Mekanizmat e bëjnë punën.

Na detyruan që të iknim, të largohemi. Nuk e kam menduar ende se ku do iki. Mendoj vetëm shtëpinë time.

Shtëpi e re. 5-6 vjet kisha që e kisha ndërtuar. Nuk jetoja aty. Jam emigrant. Vija shpesh dhe qëndroja aty. Ishte shtëpia e kujtimeve, e nostalgjisë fëmijërore. Atje kam lindur, atje jam rritur.

Të paktën shpëtuam kokën”, u shpreh banori./tch

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion