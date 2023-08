Si e “privatizoi” Altin Basha Teatrin Kombëtar

Altin Basha u emërua Drejtor i Përgjithshëm i Teatrit Kombëtar në 12.12.2022. Ngjan si datë apokaliptike, por në fakt mund të jetë pikënisje për monopolizimin e kalendarit të Teatrit Kombëtar. Që prej emërimit në krye të këtij institucioni, Basha vendosi infrastrukturën dhe burimet e Teatrit Kombetar në dispozicion të aktivitetit të tij privat dhe familjar.

50% e prodhimeve që u vunë në skenë në 6 muajt e parë të drejtimit të tij në Teatrin Kombëtar, janë prodhime private të atij vetë ose të bashkëshortes së tij, Ilirjana Bashës.

Ai e çeli sezonin e drejtimit të Teatrit me një premierë private ku është vetë regjizor dhe gruaja e tij skenografe dhe kostumografe, duke vënë në dispozicion të një shfaqjeje private infrastrukturën e Teatrit Kombetar. Duke ndërprerë shfaqjet e kalendarit të teatrit, duke lënë trupën pa punë dhe duke okupuar skenën e teatrit me një shfaqje private që nuk përfaqëson logon e e Teatrit Kombëtar por është produksion 100% privat i Altin Bashës me producente bashkëshorten e tij Iliriana Basha. Për këtë, ndërpreu shfaqjen e Institucionit Ivanov.

Në 28 Dhjetor 2022 “Jesus Christ Superstar” është premiera me të cilën Altin Basha nis punën si Drejtor i Teatrit. Shfaqja ka si producente gruan e tij dhe si regjisor vetë atë. Një veprim në shkelje të hapur të ligjit, por që bie në syrin qorr dhe veshin shurdh të Elva Margaritit.