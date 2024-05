Si agjenti i infiltruar futi në “kurth” efektivin në Fier, shiste drogë në lokal

Janë zbardhur detaje të reja nga arrestimi i efektivit të Policisë së Fieri, Lorenc Gropa, këtë të shtunë nga Agjencia e Mbikqyerjes Policore (AMP) pasi akuzohet për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike.

Burime bëjnë me dije se ai e shiste lëndën narkotike në lokalin e tij në Patos, teksa në pranga janë vënë edhe tre kushërinjtë e tij, Klevis Gropa, Ledjon Gropa dhe Skerdilajd Levendi.

Mësohet se efektivi Lorenc Gropa është futur në “kurth” nga ana e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, përmes një agjenti të infiltruar që kishte shkuar për t’i blerë drogë.

Nga kontrolli i ushtruar në banesën e efektivit Lorenc Gropa janë gjetur një qese me kokainë me peshë rreth 41,25 gr, 2 cigare me lëndë narkotike hashash, 2 peshore për peshimin e lëndës narkotike, një armë zjarri tip TT, një armë zjarri e llojit Karabinë dhe 11 aparate celularë.

Veç shtetave të mësipër, Policia ka proceduar penalisht edhe shtetasin Maliq Gropa, babain e efektivit Lorenc Gropa, teksa është i dyshuar për “Prodhim dhe mbajtja pa leje e armëve të gjuetisë dhe sportive”.

Nga dëshmitë dhe këqyrja e telefonave, AMP ka dokumentuar edhe implikimi në trafikun e armëve në shtetin grek të shtetasit Skerdilajd Levendi, i cili u arrestua për “Trafikim i armëve dhe municioneve”, pasi ai negocionte me shtetas të tjerë në lidhje me këtë veprimtari të paligjshme.

Policia e Shtetit ka pezulluar menjëherë nga detyra punonjësin e policisë, Lorenc Gropa dhe ndaj tij ka nisur ecuria disiplinore për shkelje të rëndë për përjashtim nga radhët e policisë.