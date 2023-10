Shumica e njerëzve nuk duan të takohen me këto shenja horoskopi

Kur bëhet fjalë për takimet, ka shumë arsye pse disa prej nesh i thonë po ose jo një partneri të mundshëm.

Ndoshta, bazuar në marrëdhëniet tuaja në të kaluarën, nuk do të dilni me dikë me një emër të caktuar. Ose, nuk do të shkoni në një takim të dytë me një burrë që ka një punë të caktuar, shkruan Protothema.

Ju madje mund të refuzoni njerëzit nga vendlindja juaj. Të tjerë ende shikojnë universin për shenja të pajtueshmërisë. Siç zbuloi një sondazh i Psychic Source, ka disa shenja të zodiakut që njerëzit refuzojnë të takohen krahasuar me të tjerat.

Tre shenjat e zodiakut që kryesojnë këtë listë janë:

Binjakët

Sondazhi zbuloi se 19 për qind e njerëzve do të refuzonin të takoheshin me një Binjak. Alice Alta, astrologe thotë se kjo mund të jetë për shkak të faktit se kjo shenjë e veçantë shoqërohet me emocione sipërfaqësore, gënjeshtra dhe dyfytyrësi.



Megjithatë, vetëm për shkak se dikush është një Binjak nuk do të thotë që ju duhet të ulni karakterin e tij. Alta shpjegon se është e mundur që Venusi i Binjakëve, planeti që sundon sjelljen e tyre romantike, është në një shenjë tjetër dhe u jep atyre karakteristika të ndryshme.

Gaforrja

Në marrëdhënie, Gaforret shpesh shfaqen si emocionalisht të paqëndrueshëm, të ngjitur dhe manipulues, kjo është arsyeja pse 20% e njerëzve refuzojnë të takohen me ta. Sërish, Alta thekson se kjo shenjë nuk duhet gjykuar rreptësisht që në fillim.

Akrepi

Akrepi ka një reputacion të keq, ndoshta për shkak të prirjes së disa prej përfaqësuesve të tij për të përqeshur, tallur dhe gjykuar ashpër të tjerët. Sipas sondazhit, 26% e të anketuarve do të refuzonin të takoheshin me ta. Akrepi gjithashtu mund të ketë një energji mjaft intensive.