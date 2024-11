“Shumë shpejt do të kemi rezultate konkrete”, kryepolici Proda flet për masakrën e Dobraçit: Sikur të kisha shkopin magjik do e…

Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ilir Proda ka premtuar rezultate konkrete në lidhje me hetimin për ngjarjen e rëndë të ndodhur në Shkodër me 4 viktima.

Proda ka qenë sot në Komisionin e Sigurisë për të folur për buxhetin e Policisë së Shtetit, por është ndalur dhe në masakrën e Dobraçit. Ai tha se nëse do kishte shkopin magjik do e kthente kohën pas, por tashmë duhet të përballen me këtë ngjarje të rëndë.

“Unë jam qytetar vetë dhe e vlerësoj shqetësimin tuaj qytetar. Nuk diskutohet që ne kemi qëndruar. Grup i posaçëm duket sikur s’po punon, por unë me garanci po ju them që shumë shpejt për atë ngjarje do të kemi rezultate. Ngjarja ishte e rëndë, sikur të kisha shkopin magjik ta ktheja kohën pas, besoj të gjithë nga ne do ta kishim vënë dorën në zemër për të mos ndodhur, por ja që ka ndodhur. Është fakt tani dhe duhet të përballemi.

Ngjarje nuk ka pasur vetëm në Shkodër, situatë problematike ka pasur në disa qytete të Shqipërisë të cilat ne i kemi adresuar”, deklaroi Proda.