Shuhet dilema! Gazetari zbulon kush do t’i marrë paratë e siguracionit të Liridonës

Gazetari Sokol Bregu ishte këtë të mërkurë i ftuar në Euronews Albania ku tha se paratë e sigurimit të jetës së Liridona Murselit, do i përfitojnë dy fëmijët e saj të mitur.

Ai tha se me shumë gjasa fëmijët do kalojnë në kujdestarinë e gjyshërve të tyre, por ky vendim i takon gjykatës dhe varet shumë nga avokatët që do marrin përsipër çështjen.

“Fëmijët marrin siguracionet, pra nëse e gjitha u bë për siguracionet e Liridonës, ato i përfitojnë ata. Pastaj se kush do i rrisë ata se shteti suedez, se gjykata e ka në dorë gjykata. Unë mendoj se fëmijët do i marrin gjyshërit. Kështu funksionon në shoqërinë e Kosovës, kështu duhet të funksionojë në këto momente. Duhet të rriten me gjyshërit pas asaj traume që kanë pësuar në ditën e vrasjes”,-tha gazetari Bregu.