Shuhen zjarret në zonat pyjore në Shkodër, vijon ‘lufta’ me flakët në Xath
Në zonat pyjore të Bashkisë Shkodër, vatrat e zjarreve të ditës së djeshme janë shuar dhe aktualisht nuk ka flakë aktive. Në kënetën e Domit, Njësia Administrative Velipojë (Zonë e Mbrojtur), raportohet vetëm tym, i cili nuk paraqet rrezik përhapjeje.
Ndërkohë, në fshatin Xath, Njësia Administrative Blerim, vijon operacioni për vendosjen nën kontroll të një zjarri masiv në malet përreth. Bashkia Shkodër po angazhon të gjitha kapacitetet njerëzore dhe logjistike, me mbështetje nga forcat e ushtrisë dhe komuniteti vendas.
Sapo ka mbërritur një helikopter për ndërhyrje ajrore, i cili po përdoret për izolimin e vatrave aktive. Terreni është i vështirë, por pritet që ndërhyrja nga ajri të neutralizojë flakët.
Në bashkitë Vau Dejës, Pukë dhe Malësi e Madhe nuk raportohen probleme emergjente. Strukturat e Emergjencave Civile të Prefektit të Qarkut Shkodër ndodhen gjithashtu në terren në fshatin Xath, duke koordinuar veprimet me forcat vendore, ushtrinë dhe helikopterin për ndërhyrje.