Shtyhen e vonohen katër fluturime, "Wiz Air" lë pasagjerët "në tokë" deri në tri orë

Kater fluturime te planifikuara nga kompania Wizz Air me Tiranen jane shtyre e vonuar mbremjen e sotme.

Fotot e publikuara ne rrjet tregojne pikerisht per kete fakt, nderkohe qe kompania Wiz Air, eshte kthyer ne nje problem te perseritur, sa i perket anulimit te fluturimeve dhe shtyrjes se tyre.

Te dhenat e konsultuara tregojne se Fluturimi me Romen eshte shtyre nga ora 19.20 per ne 22.10.

Fluturimi per ne Poznan eshte shtyre per ne oren 22.15 nga ora 19.40 qe ishte orari i nisjes.

Nga ora 20.35, fluturimi per ne Milano eshte shtyre per ne oren 23.00.

Edhe fluturimi per Bolonja, eshte shtyre nga 20.45, eshte shtyre pas mesnate ne 00.05.

Sic shikohet edhe nga foto, te gjitha shtyrjet jane ne kufirin e 2-3 oreve nderkohe qe pasagjereve sipas rregulloreve u lind e drejta te kerkojne kompensim per vonesa mbi tri ore.

Sipas te dhenave, në Aeroportin e Tiranës përgjatë vitit 2023 janë vonuar për më shumë se 3 orë 281 fluturime dhe 60% e vonesave janë të një kompanie të vetme Wizz Air Europë.

Në 161 fluturime Wizz Air, me një diferencë shumë të madhe me të tjerat, ka lënë mijëra qytetarë vitin e kaluar të presin me orë të tëra për të marrë avionin, për të udhëtuar drejt destinacionit për ku kishin prerë biletën.