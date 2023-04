Rritja e cmimeve, qytetarët ngrihen sërish në protesta

Rritja e çmimit të ushqimeve të shportës dhe hidrokarbureve ka shkaktuar revoltën e qytetarëve, të cilët kanë ditën e tretë sot të protestës.

Në Lushnjë, këtë mëngjes banorët dolën në protestë për të kundërshtuar rritjen e çmimit të naftës, por dhe plehrave kimike dhe produkteve të tjera që përdorin në bujqësi.

Protestuesit në Lushnjë u mblodhën në vendin e quajtur ‘Pushimi i Shoferit’ dhe për disa momente bllokuan autostradën Lushnjë-Fier.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Ndërkohë, studentët në Korçë e kanë nisur ditën e kësaj të premteje me protesta, kundër rritjes së çmimeve të shportës dhe çmimit të naftës, duke bllokuar rrugën dhe duke u përplasur me policinë.

Më pas qytetarët korçarë dolën në disa akse të qytetit ku u hasën me probleme nga policia duke u përplasur me ta, pasi ata nuk lejonin daljen e tyre në rrugë.

Qytetarët e Lushnjës dhe Korçës nuk ishin vetëm ne protestë pasi ishin dhe studentët e Universitetit Bujqësor në Kamëz të cilët u ngritën paraditen e sotme me thirrjet “Uleni çmimin e naftës” dhe “Bashkohuni me ne” ku sëbashku me qytetarë të tjerë nisën marshimin drejt Tiranës.

Ata i kanë bërë thirrje drejtuesve të mjeteve të fikin makinën, në shenjë proteste për rritjen e menjëhershme të çmimit të naftës.

Sakaq, mbasditen e sotme është paralajmëruar nga studentët e Universitetit të Tiranës se do të ngrihen në protestë para kryeministrisë.

Megjithatë stabilizimi i tregjeve ndërkombëtare ka nisur të sjellë ndryshime dhe në çmimin e karburantëve në vendin tonë. Këtë të premte vendi u zgjua me naftën 20 lekë më pak se një ditë më parë.