Shtohen kursimet në euro/ Në një muaj u shtuan mbi 100 milionë euro në banka

Kursimet e shqiptarëve kanë ardhur me tkurrje që nga fillimi i vitit. Shifrat e muajit korrik tregojnë se tashmë në depozita bankare ndodhen në total 1.23 trilionë lekë apo 1.2% më pak se muaji paraardhës. Që nga janari rënia është me 5%.

Por gjatë korrikut vërehet një tendencë në kursimet e shqiptarëve. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se rënia gjatë këtij muaji erdhi kryesisht nga depozitat në lekë dhe valutat e tjera, ndërsa për kontrast depozitat në euro erdhën në rritje.

Kështu pra kursimet e shqiptarëve në lekë arritën në 545 miliardë lekë, me një rënie prej 0.3% në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ose rreth 1.8 miliardë lekë më pak.

Edhe pse normat e interesit janë rritur për lekun gjatë muajve të fundit, qytetarët dhe bizneset vazhdojnë që kursimet e tyre t’i shtojnë në monedhën europiane. Më së shumti kursimet janë shtuar në depozitat e transferueshme, ndërsa më pas vijnë depozitat me afat që garantojnë dhe normat më të larta të kthimit.

Ndërkohë tek depozitat në lekë, individët janë ata që kanë tërhequr më shumë, ndërsa një trend i kundërt paraqitet për bizneset që i kanë shtuar edhe më tej. Biznesi gjithashtu po bëhet një kontribues i rëndësishëm i buxhetit të shteti me taksën e tatim-fitimit që ka rritjen më të lartë gjatë këtij vitit.