“Është sjellja prej një frikacaku”, Topalli -Bashës: E papranueshme dhuna ndaj zonjave-deputete në PD

Ish-kryetarja e Parlamentit, Jozefina Topalli ka “shpërthyer” me akuza të forta drejtuar Lulzim Bashës të cilin e akuzoi si përgjegjës kryesor të dhunës verbale e fizike ndaj grave anëtare të Komisionit për Rithemelimin e PD-së.

Në një postim në Facebook, Topalli shkruan se kjo sjellje e Bashës vjen për tu hakmarrë ndaj rreth 5 mijë delegatëve që votuan shkarkimin e tij në Kuvendin e 11 dhjetorit.

Jozefina Topalli:

I pa afte per t’u turperuar!

Dhuna verbale dhe fizike e deputetit LB ndaj zonjave-deputete te PD, ndaj zonjave te zgjedhura nga rreth 500O delegate te PD dhe zonjave te tjera te lidhjes demokratike te gruas eshte akti me i ulet qe nje “burre” mund te beje .

Eshte hakmarrja e te shkarkuarit nga 5000 delegate qe i thane ik;

Eshte kultura e dhunes qe ai eshte perpjekur te fsheh permes buzeqeshjes fallso qe mbante:

Eshte sjellja prej frikacakut te dhunshem te mbushur me ligesi.

Koha jote mbaroi Lul!