“Është i varfër”, si grekët paguan çeçenin për të vrarë dhëndrin shqiptar, nuk e donin për vajzën

Një vrasje tronditëse e vitit 2014 është rikthyer sërish në vëmendje në Greqi, pasi autori ka kërkuar anulimin e vendimit që e dënoi me burgim të përjetshëm.

Bëhet fjalë për vrasjen e një shqiptari, e porositur nga vjehrri dhe vjehhra e tij, të cilët nuk e donin si dhëndër për vajzën e tyre.

Ata paguan me 2500 euro një çeçen, pasi nuk e pranonin shqiptarin, i cili ishte “i varfër, më i madh në moshë dhe i divorcuar me dy fëmijë të mitur”.

Në gusht të vitit 2014, autori S.V. së bashku me nipin e tij 37-vjeçar e mbytën me litar shqiptarin dhe e varrosën në një zonë të pyllëzuar.

43-vjeçari shqiptar ishte i martuar me shtetasen F.D., por ata u divorcuan dhe ajo u largua nga shtëpia bashkëshortore dhe dy fëmijët e tyre të mitur jetonin me babain e tyre. Megjithatë, shqiptari D.S. krijoi një lidhje dashurie me 30-vjeçaren E.M., e cila ishte 13 vjet më e vogël se ai, me të cilin lidhi një martesë civile në maj të vitit 2014.

Prindërit e E.M., ata nuk e miratuan këtë martesë me shqiptarin, me të cilin kishin qenë në marrëdhënie miqësore në të kaluarën dhe po përpiqeshin ta distanconin atë nga ai. Prindërit kanë bërë vizita të paparalajmëruara në shtëpinë e çiftit dhe kanë debatuar me vajzën e tyre, ndërsa përpjekjet e tyre për ta bindur të largohej nga bashkëshorti kanë qenë të vazhdueshme, por pa rezultat.

D.S. iu drejtua gjykatës dhe me urdhër, vjehërrit iu ndalua t’i afroheshin shtëpisë së tij. Megjithatë, babai i 30-vjeçares nuk u dorëzua. Kështu, një mik i familjes e prezantoi atë me shtetasin çeçec, i cili ishte liruar së fundmi nga burgu, ishte i papunë dhe në nevojë të madhe për para, ndërsa në të kaluarën ai ishte akuzuar për tre vrasje dhe ishte në gjendje të qëndrueshme mendore.

Babai i 30-vjeçarit i kërkoi çeçenit të vriste dhëndrin e tij duke vepruar vetëm ose së bashku me persona të tjerë në këmbim të një tarifë prej 2500 eurosh, nga të cilat do t’i jepte paradhënie 1500 euro, ndërsa shumën e mbetur prej 1000 eurosh do t’ia jepte më vonë.

I dënuari e pranoi propozimin dhe babai i vajzës i dha paradhënien prej 1500 euro, ndërsa përveç kësaj i dha atij një përshkrim të plotë të viktimës së mundshme dhe informacion në lidhje me profesionin dhe zakonet e tij të përditshme dhe i vuri në dukje se për shkak të fizikut dhe strukturës së tij superiore, do të duheshin të paktën dy persona për të kryer vrasjen.

Çeçeni bashkë me nipin e tij hartuan planin e veprimit, pasi kishin blerë më parë litar. Ata e vendosën jashtë fshatit dhe ndërsa viktima e mundshme po kalonte me makinën e tij, i bllokuan rrugën duke pretenduar se donin të flisnin me të për ndonjë punë, e bindën të dilte nga makina dhe e detyruantë hipte në makinën e tyre.

Makina e shqiptarit mbeti me drita ndezur, derën e hapur dhe çelësin në ndezës, ndërsa në sediljen e pasagjerit mbetën të gjitha sendet personale, përfshirë celularin dhe në makinën e çeçenit e çuan në një zonë të shkretë 1.5 kilometra larg fshatit, e rrahën duke i shkaktuar gërvishtje dhe mavijosje si dhe thyerje të dhëmbëve dhe më pas e mbytën me litar. Më pas hapën një gropë, i hoqën rrobat përveç të brendshmeve që kufoma të dekompozohej më shpejt dhe e varrosi përafërsisht.

Pas zhdukjes së tij nisën menjëherë hetimet. Kamerat identifikuan autorët, të cilët tentuan pa sukses të dokumentonin një alibi, duke pretenduar se në momentin e ngjarjes kanë qenë me persona të tjerë, të tretë, se 1500 eurot ishin huazuar etj. Megjithatë, 48-vjeçari është thyer gjatë marrjes në pyetje dhe tregoi varrin e të huajit, jashtë Verisë, në vendndodhjen e quajtur Patrida.

48-vjeçari është dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa të njëjtin dënim ka marrë edhe vjehrri i viktimës dhe nipi 37-vjeçar i autorit, ndërsa bashkëshortja e 54-vjeçarit me 12 vite burg.

Çeçeni apeloi në Gjykatën e Lartë duke kërkuar që vendimi i apelit që e dënon të anulohej duke përmendur mungesën e arsyetimit dhe arsye të tjera procedurale. Gjykatësit i hodhën poshtë si të pabaza dhe të paqarta të gjitha pretendimet e tij, duke vërtetuar vendimin e apelit.