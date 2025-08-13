Shtatë fshatra të djegura nga zjarret në Gramsh! Flakët ende jashtë kontrollit
Lajmifundit / 13 Gusht 2025, 08:20
Aktualitet
Situata e zjarrit në Gramsh vazhdon të jetë shumë e vështirë edhe diten e sotme.
Era e ka përhapur zjarrin dhe vatra të reja kanë dalë në zona të ndryshme. Në Skënderbegas po digjet dhe fshati i fundit.
Gjithsej 6 fshatra të shkrumbuar totalisht, fshati i 7 sapo është përfshirë nga flaket dhe një tjetër shumë afër.
Në njësinë Kodovjat zjarri është shumë afër fshatit Posnovisht dhe pastaj fshatrat e tjerë janë zinxhir afër me njëri tjetrin.