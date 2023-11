Shqiptari në Itali tenton t’i vendosë flakën prokurorisë: Dua drejtësi!

Një 60-vjeçar shqiptar ka tentuar t’i vërë flakën postbllokut në hyrje të Prokurorisë së Monzës. Sipas mediave italiane ngjarja ka ndodhur mëngjesin e sotëm rreth orës 07:00.



Shqiptari ka spërkatur me pesë litra benzinë hyrjen e Prokurorisë, ndërsa roja i sigurisë ka ngritur alarmin.



Punonjësit e policisë kanë ndërhyrë dhe e kanë ndaluar para se të vinte zjarrin.

Nga informacionet e para mësohet se shqiptari me precedentë të vjetër penal kërkonte “drejtësi” për një çështje civile, me gjasë të lidhur me ish-vendin e tij të punës.

60-vjeçari është dërguar në komisariat ku edhe është marrë në pyetje për të sqaruar ngjarjen.