Shqiptari në Greqi dhunon bashkëkombësin dhe dy djemtë e tij: Duam 5000 euro

Gjashtë grabitës në Greqi kanë dhunuar një baba 42-vjeçar dhe dy djemtë e tij, 23 dhe 17-vjeç. Ngjarja ka ndodhur në zonën e Kolonos në Athinë, teksa të dhunuarit mësohet se janë shqiptarë.

42-vjeçari shqiptar ishte ulur me dy djemtë e tij, 23 dhe 17 vjeç, në një stol në sheshin Petroula, kur papritur u përballën me grabitësit të cilët ishin të maskuar me rroba të zeza dhe kapuç.

Kreu i bandës së grabitësve kishte të pambuluara tiparet e fytyrës, teksa iu afrua familjes shqiptare, anëtarët e së cilës nuk janë identifikuar dhe me ton të fortë i kërkoi babait 5000 euro.

42-vjeçari shqiptar i është përgjigjur me tone të ashpra atij dhe më pas të gjashtë personat kanë filluar ta godasin me grushte dhe shkelma në kokë, shqiptarin dhe dy djemtë e tij.

Kreu i bandës është shqiptar 18-vjeçar dhe është i njohur për krime të ngjashme në shtetin fqinj. Shqiptarët e dhunuar janë dërguar në Kryqin e Kuq.