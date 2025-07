Shqiptari i dyshuar për trafik njerëzish shpallet non grata në Britani

Mbretëria e Bashkuar ka vendosur sot për herë të parë sanksione të posaçme kundër trafikimit të paligjshëm të njerëzve, duke shënjestruar udhëheqës të bandave kriminale, ndërmjetës dhe furnizues të pajisjeve për kontrabandimin e migrantëve, nga Azia deri në Ballkan dhe Afrikën e Veriut.

Sanksionet prekin një gamë të gjerë aktivitetesh kriminale – nga furnizimi me varka të vogla për kontrabandë, sigurimi i pasaportave të rreme, transferta ilegale përmes sistemit Hawala, kontrabandimi me kamionë apo varka, deri tek drejtuesit e rrjeteve kriminale.

Masat përfshijnë ngrirjen e pasurive, llogarive bankare dhe ndalimin e veprimeve financiare me Mbretërinë e Bashkuar, duke synuar të paralizojnë aktivitetin kriminal.

Kjo iniciativë është pjesë e planit qeveritar “Plan for Change”, dhe është sanksioni i parë në botë i dedikuar për të luftuar trafikimin e njerëzve dhe krimin e organizuar të imigracionit të paligjshëm.

David Lammy, Sekretari i Jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar, u shpreh: “Ky është një moment historik në përpjekjet tona për të ndalur krimin e organizuar të imigracionit. Ne do t’i gjejmë trafikantët kudo që të jenë dhe do t’i bëjmë përgjegjës. Mesazhi im për bandat që rrezikojnë jetë njerëzish për përfitime është i qartë: E dimë kush jeni dhe do të bashkëpunojmë me partnerët tanë për t’ju ndalur.”

Emrat që u sanksionuan sot:

Bledar Lala, shqiptar, drejtues i operacioneve të një bande në Belgjikë që kontrabandon njerëz përmes Kanalit Anglez.

Alen Basil, ish-përkthyes policor në Serbi, që drejton një rrjet kontrabande të dhunshëm, bashkë me zyrtarë të korruptuar.

Mohammed Tetwani, i njohur si “Mbreti i Horgos” në Serbi, udhëheqës i bandës famëkeqe Tetwani që torturon refugjatët që nuk paguajnë.

Një kompani kineze, Weihai Yamar Outdoors Product Co, u sanksionua për shitjen e varkave të përdorura për trafikim të njerëzve drejt Britanisë.

Të tjerë individë të përfshirë në rrjetet e trafikimit:

Grupi i lidhur me Irakun:

Goran Assad Jalal, kontrabandonte migrantë në frigoriferë kamionësh.

Hemin Ali Salih, Dedawan Dazey, Roman Ranyaye, Azad, Nuzad dhe Nihad Khoshnaw – të gjithë të përfshirë në kontrabandë njerëzish dhe pajisje për udhëtime të rrezikshme nëpër kanal.

Rrjeti Hawala (transferime të paligjshme parash):

Muhammed Khadir Pirot, Mariwan Jamal dhe Rafiq Shaqlaway – të përfshirë në menaxhimin e pagesave për trafikantët nëpërmjet Hawala-s nga Iraku në Turqi dhe më tej.

Bandat nga Afrika e Veriut në Ballkan:

Banda Kazawi dhe banda Tetwani – të njohura për dhunë ekstreme ndaj migrantëve që nuk mund të paguajnë.

Yassine Al Maghribi Al-Kasaoui, drejtues i bandës Kazawi.

Grupet që prodhojnë pasaporta false në Ballkan:

Banda Kavač dhe Škaljari në Malin e Zi – kontrabandojnë me pasaporta false nëpër Turqi dhe Ballkan.

Dalibor Ćurlik, Almir Jahović, Marko Petrović, Nikola Vein, Ratko Živković dhe Dejan Pavlović – të gjithë të përfshirë në sigurimin e dokumenteve të falsifikuara.

Sanksionet përfshijnë:

Ngrirje pasurish – askush në Britani apo me lidhje britanike nuk mund të ketë marrëdhënie financiare me personat e sanksionuar.

Ndalesë udhëtimi – të sanksionuarit nuk mund të hyjnë ose të qëndrojnë në Mbretërinë e Bashkuar.

Ndalesë për drejtues kompanish – ndalim për të qenë drejtor apo menaxher në kompani britanike.

Ky regjim sanksionesh u krijua nga ligji britanik për Sanksione dhe Pastrim Parash, dhe për herë të parë e targeton drejtpërdrejt krimin e organizuar të imigracionit. Ai përfaqëson një pjesë kyçe të strategjisë “Ndalo, Dëno, Kthe” të FCDO për të parandaluar migrimin e parregullt dhe për të ndëshkuar ata që përfitojnë nga njerëzit në nevojë./tch