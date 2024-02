"Nuk mbaj mend asgjë", vrau gruan në Greqi, shqiptari Gentian Mino flet pasi i del pija

39-vjeçar shqiptar Gentian Mino që ka qëlluar dhe vrarë me plumb në kokë partneren e tij rumune në shtëpinë ku jetonin në Heraklion të Kretës

39-vjeçari mësohet se ka thënë se nuk mban mend çfarë ka ndodhur dhe se mund të ketë qëlluar me armë.

Informacionet flasin për dy të shtëna me armë zjarri, por pritet raporti i mjekut mjekësor për të nxjerrë konkluzione të sigurta për rrethanat e krimit.

FOTO/ Kush është shqiptari Gentian Mino, vrau i dehur gruan në Greqi

Zbardhen detajet e ngjarjes tragjike në Greqi, ku një 39-vjeçar i identifikuar si Gentian Mino është arrestuar mëngjesin e së premtes prej policisë në Heraklio, pasi ekzekutoi me pistoletë bashkëjetuesen e tij rumune Jana Bajan, 28-vjeç.

Sipas policisë greke, ka qenë vetë Mino që i telefonoi policisë duke thënë se kishte ekzekutuar shtetasen rumune.

Ai u tha agjentëve se ishte në gjendje të dehur dhe pasi ishte kthyer në banesë vonë natën,kishte debatuar me viktimën. Në sherr e sipër, nxorri një pistoletë që mbante në banesë pa leje dhe shtiu dy herë mbi të.

Njëri prej plumbave e goditi Jana Bajan në kokë duke e lënë të vdekur në vend.

Policia thotë se Bino është i skeduar lidhur me trafik dhe përdorim lëndësh narkotike. Ai u dërgua në Drejtorinë e Policisë së Heraklios në Kretë ku pritet të sqarojë në detaje rrethanat e krimit.

