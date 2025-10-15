LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Shqiptarët shtojnë blerjet e makinave, dominon Koreja e Jugut

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 19:15
Aktualitet

Shqiptarët shtojnë blerjet e makinave, dominon Koreja e Jugut

Çdo ditë në Shqipëri regjistrohen mbi 235 mjete të reja që i shtohen rrjetit rrugor shqiptar.

Sipas DPSHTRR, nga janari deri në shtator në Shqipëri janë regjistruar mbi 74 mijë mjete të reja, duke ndikuar në rritjen e automotorizimit në vend.

Ajo që bie në sy nga të dhënat e Drejtorisë së Transportit Rrugor është fakti se 82% e mjeteve të regjistruara për herë të parë janë autovetura.

Krahasuar me vitin 2019, kemi 101% më shumë automjete në vitin 2025.

Flota e automjeteve në Shqipëri përbëhet kryesisht nga importi nga Koreja e Jugut, Italia, Gjermania, Zvicra, Kina dhe SHBA.

Aktualisht, në Shqipëri janë në qarkullim mbi 1 milion automjete. Kjo do të thotë se një në dy shqiptarë në vendin tonë ka tashmë një automjet.

E ndërsa infrastruktura rrugore mbetet e njëjtë, makinat vijojnë të shtohen, kryesisht ato për përdorim personal dhe jo për transport publik.

Nga mbi 1 milion automjete që janë në qarkullim, afro 35% i përkasin qarkut të Tiranës.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion