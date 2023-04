Shqiptarët në lidhje me bosat e kokainës në Ekuador, lidhjet që po mbushin vendin me “të bardhë”

Në vitin 2021, Policia e Ekuadorit sekuestroi 210 tonë drogë, nga të cilat 173 kokainë, 45 ton më shumë se një vit më parë. Një tjetër numër rekord i kapjeve.

Pronarët dhe punonjësit e kompanisë holandeze të importit të frutave dhe perimeve kanë jetuar në ankth që kur gjetën 400 kilogramë kokainë në një kontejner frutash nga porti i Guayaquil në maj 2019 .

Pas protokolleve, Uilliam De Groot, pronar i një kompanisë, thirri policinë holandeze e cila sekuestroi drogën në orët në vijim.

I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i trafikantëve të cilët i vendosën një gjobë biznesmenit.

“I dashur Uilliam, Ne ju njoftojmë se ju konsiderojmë personalisht përgjegjës për humbjen e biznesit tonë . Tani e tutje do të vendoset një gjobë prej 1.2 milionë euro”, thuhet në një sms që De Groot ka marrë në celular.



Që atëherë, trafikantët e drogës kanë djegur dhe qëlluar në shtëpitë e punonjësve të kompanisë dhe kanë vendosur granata dore në shtëpitë e fëmijëve të pronarit. Ata madje kanë përdorur eksplozivë për të frikësuar ata që lidhen me kompaninë, i cili operon nga porti holandez i Hedel.

Mafiet që prej vitesh kanë kontrolluar biznesin e trafikut të drogës në Holandë, konsiderohen si një qendër nervore për tregtinë e kokainës dhe drogave të tjera në Evropë. Pothuajse brenda natës, Holanda u bë epiqendra e dërgesave të dërgesave më të mëdha të kokainës nga Ekuadori.

Këtë e dëshmojnë kapjet e vitit 2021, që në dhjetor u mbyll me një figurë të re historike: Policia sekuestroi 210 tonë drogë, nga të cilat 173 kokainë, 45 më shumë se një vit më parë, kur u sekuestruan 128 tonë.

Gjenerali Geovanny Ponce, drejtor kundër narkotikëve, konfirmon se në shkallë rajonale destinacioni kryesor për drogën e dërguar nga Ekuadori është Evropa (20%).

Ato pasohen nga Amerika e Veriut (12.4%) dhe Amerika e Jugut (7.3%). Me 12% të totalit të konfiskimeve, Holanda kryeson listën e vendeve ku shumica e ngarkesave të kokainës dërgohen nga portet ekuadoriane. Më pas janë Belgjika, Guatemala, Spanja, Rusia, Greqia dhe Shtetet e Bashkuara, në atë renditje.

Për çfarë shkaktohet rritja e çmimit?

Një agjent i Antinarkotikëve shpjegon se ka një rritje marramendëse të kërkesës në Evropë, e cila është kthyer në tregu më fitimprurës për mafiozët e trafikut të drogës, veçanërisht me ardhjen e pandemisë në vitin 2020.

Me marzhe më të mira fitimi dhe rreziqe më të ulëta se Shtetet e Bashkuara, Evropa është pozicionuar vitet e fundit si tregu më i rëndësishëm i kokainës në botë, thotë Ponce.

Ndërsa një kilogram kokainë kushton 28,000 USD me shumicë në Shtetet e Bashkuara, në Evropë çmimi varion nga 55,000 USD deri në 80,000 USD. Para pandemisë, marrja e një gram kokaine në rrugët e Parisit kushtonte 70 dollarë. Por, sipas Zyrës Franceze Kundër Narkotikëve (Ofast), izolimi e çoi çmimin e alkaloidit deri në 115 dollarë për gram.

Kjo bëri që organizatat mafioze të ndryshojnë dinamikën e tyre drejt një modeli më ‘korporativ’ dhe të specializuar, me ‘rregullime të biznesit’ në të gjithë zinxhirin e prodhimit, transportit dhe shpërndarjes. Ai gjithashtu rriti konkurrencën, diversifikoi tregun dhe shumëfishoi lojtarët.

Kartelet kolumbiane konkurrojnë për tregun fitimprurës evropian me meksikanët, shqiptarët dhe rusët.

Për dërgesat në Evropë, kartelet shqiptare dhe Sinaloa krijojnë aleanca. Tregjet e saj kryesore janë Holanda, Belgjika, Shqipëria, Greqia dhe Spanja.

Gjenerali Ponce thekson se pjesa më e madhe e kokainës largohet nga pesë portet e Guayaquil, veçanërisht më i madhi, Contecon.

Sulm ndaj kontejnerëve

“Nëse marrim parasysh drogën e kapur në porte, e cila arrin në 53 tonë, do të thotë se 65% e alkaloidit del në kontejnerë, në transportues të mëdhenj frutash dhe lëndësh të para, në Evropë dhe 35% në Amerikën e Veriut. “, thotë Ponce.

Droga që hyn në Shtetet e Bashkuara largohet, në masë të madhe, në skafe, peshkatarë dhe zhytës, nga plazhet e Manabit dhe Esmeralda, përmes të ashtuquajturit korridori i Paqësorit . Në det të hapur, Antinarkotikët, në koordinim me Marinën dhe agjencitë nga Shtetet e Bashkuara dhe Kolumbia, zbuluan 25 tonë kokainë. Kapjet u bënë në ujërat ndërkombëtare. Mokromafia Në këtë kuadër, problemi kryesor në Holandë është trafiku i drogës, i cili prek portet si Roterdami, ku kalojnë më shumë se 23 mijë kontejnerë çdo ditë , vëren një tjetër oficer i Antinarkotikëve.

Në vitin 2021, u arrestuan më shumë se 450 persona që hynë në atë port për të marrë kokainë nga Amerika Latine. Mosmarrëveshjet e përgjakshme mes grupeve të krimit të organizuar u reflektuan në shpërthimin e më shumë se 50 bombave në qytete të ndryshme holandeze, një vit më parë. Përveç kësaj, ka pasur qindra akte frikësimi mes bandave, si gjuajtja e granatave në zonat e banuara dhe të shtëna në restorante dhe kompani importuese frutash. Vite më parë, policia paralajmëroi se Holanda mund të bëhet një narko-shtet, sipas raporteve të shtypit lokal. Evoluimi i këtij fenomeni është i tillë që edhe kryeministri holandez Mark Rutte ka ndryshuar rutinën e tij. Për shkak të kërcënimeve të drejtpërdrejta me vdekje nga Mocromaffia , ai ndaloi së lëvizuri me biçikletë deri në selinë e qeverisë në Hagë, dhe sot ai udhëton me automjet, me një eskortë .

Mocromaffia është emri i të gjitha organizatave kriminale që veprojnë në Holandë dhe që kanë origjinë marokene. Modeli i këtyre grupeve nuk është ai i një mafie hierarkike. Ata janë klane autonome që bashkojnë forcat në varësi të rrethanave për të trafikuar kokainë, metamfetaminë dhe marihuanë. Ata karakterizohen nga akti i dhunës ekstreme, e cila që nga viti 2012 ka lënë rreth 100 të vdekur. Si në Holandë ashtu edhe në Belgjikë kanë kryer krime të përgjakshme në bazë të skenarit të karteleve meksikane . Një nga veprimet e tij të preferuara është përdorimi i eksplozivëve.

Një polic holandez çaktivizon një eksploziv të vendosur nga bandat e drogës në Roterdam vitin e kaluar.

Fraksionet Mocromaffia negociojnë me të gjitha kartelet ndërkombëtare, veçanërisht me mafien kolumbiane dhe meksikane, italiane, ruse dhe ballkanike. Organizatat holandeze kontrollojnë portet e Roterdamit dhe Antwerpen (Belgjikë). Janë vendet përmes të cilave futet pjesa më e madhe e kokainës në Evropë. Në Roterdam, deri në nëntor 2021, u kapën ton Kokaine.

Nga Ballkani në Guayaquil

Ky depërtim shpërthyes i trafikut të drogës në Evropë shpjegon mirë pse në dekadën e fundit Guayaquil u bë një port ku sot bashkohen trafikantët shqiptarë, rusë dhe spanjollë të drogës, të cilët jetojnë në komplekse rezidenciale luksoze në Samborondón. Të tjerë janë vendosur gjithashtu në Manta, porti kryesor i provincës Manabí. Gangsterët ballkanikë operojnë si një kompani holding, e cila nënkontrakton shërbimet e bandave lokale si Los Choneros, Los Lobos, Los Tiguerones dhe Los Chone Killers për detyrat e sigurisë, logjistikës, magazinimit, transportit dhe vrasjeve me kontratë.

Drejtuesit e tyre i drejtojnë operacionet kriminale nga burgjet, ku zgjerimi i tyre ka qenë shumë i shpejtë. Në shumë raste, këto organizata marrin pagesë në hidroklorur kokaine, të cilën e shesin me pakicë për mikrotrafikim në Ekuador. Gjatë vitit të kaluar janë sekuestruar 17 ton kokainë të destinuar për tregun vendas dhe 507 kilogramë heroinë, një tjetër substancë me kërkesë të brendshme në rritje dhe në Shtetet e Bashkuara.

Agjentët antinarkotikë besojnë se kufiri verior, veçanërisht midis departamentit kolumbian të Putumayo dhe provincës ekuadoriane të Sucumbíos , është rruga kryesore e përdorur nga klanet e Los Balcanes për të kontrabanduar kokainën.

Zona kontrollohet nga disidentë të Forcave të Armatosura Revolucionare të Kolumbisë (FARC), të kthyera tashmë në një parti politike, dhe anëtarë të La Constru, një organizatë paraushtarake që punon për kartelin Sinaloa dhe mafian shqiptare.

Nga viti 2014 deri në mars 2020, 24 persona të përfshirë në grupe ballkanike , kryesisht nga Shqipëria, u arrestuan në Ekuador.

Në nëntor 2020, persona të armatosur qëlluan për vdekje shqiptarin Adriatik Tresa në dhomën e ndenjes së shtëpisë së tij, në zemër të Samborondón (Guayaquil).

Shqiptarët kanë krijuar edhe rrjete makro në Kolumbi, ku blejnë kokainë nga Clan del Golfo dhe guerilët e ELN-së, e cila niset përmes porteve në veri të atij vendi, si Barranquilla. Caletas dhe kokainë e burgosur Zgjerimi i krimit të organizuar nga Holanda prek të gjithë Evropën. Po i tejmbush kapacitetet e organizmave kontrollues .

Ka një numër në rritje të konsumatorëve, veçanërisht pas bllokimit të gjatë për shkak të pandemisë.

” Droga që po del nuk është e prodhimit të fundit . Kjo kokainë është, le të themi, në bishtin e asaj që duhet të eksportohet në 2021; ajo është mbytur nga Covid, e cila solli një paralizë të tranzitit dhe tregtisë botërore për muaj të tërë.” thotë Diego Castillo, drejtor i BASC, një kompani e Menaxhimit të Riskut dhe Sigurisë, e cila certifikon firmat eksportuese.

Pjesa më e madhe e kokainës së kapur në Ekuador, veçanërisht në Guayaquil, ishte e destinuar për në vendet evropiane, e ndjekur nga Shtetet e Bashkuara.