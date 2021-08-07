LEXO PA REKLAMA!

Shqiptarët e Kosovës i drejtohen bregdetit, radhë kilometrike në Morinë

Lajmifundit / 7 Gusht 2021, 09:10
Aktualitet

Shqiptarët e Kosovës i drejtohen bregdetit, radhë kilometrike

Radhë kilometrike që në orët e para të mëngjesit në pikën kufitare të Morinit në Kukës. Mijëra shqiptarë nga Kosova me automjetet e tyre po i drejtohen bregdetit shqiptar.

Pala shqiptare po punon me procedurë të pershpejtuar e me tetë sportele, por fluksi është jashtëzakonisht i madh, ndaj janë krijuar radhë kilometrike. Radha e gjatë është edhe segmenti Morinë-Kukës tek Ura e Drinit të Zi, për shkak të fluksit të madh të mjeteve që po shkojnë në bregdet.

Vetëm gjatë muajit korrik janë përpunuar në hyrje-dalje në PKK Morinë rreth 1.2 milionë shtetas të Kosovës e vende të tjera të rajonit dhe 356 mijë mjete, tri herë më shumë mjete dhe qytetarë krahasuar me korrikun e vitit 2020.

Kujtojme se java e parë e gushtit ka shënuar një fluks të jashtëzakonshëm të hyrjeve në Shqipëri të shtetasve të Kosovës me destinacion bregdetin shqiptar.

