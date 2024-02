“Shqiptarët dërgonin kokainë me çmime të mira”, zbërthehet i penduari i Gomorrës

Fabrizio Capogna, 39 vjeç po bashkëpunon me prokurorinë në hetimet për trafikun e kokainës mes shqiptarëve dhe Leandro Bennato-s, i akuzuar për vrasjen e Diabolik.

Duhet të mbijetosh dhe të lundrosh në tregun e drogës. Sidomos kur shqiptarët hodhën “letrat” e tyre në tavolinë në Romë. Kur “ushtria” historike e kryeqytetit nuk është më në gjendje të ofrojnë çmime “të mira” është gati mafia në Lindje që përkundrazi dërgon ngarkesa kokaine me kosto më të lira.

Në Romë po zhvillohet një përplasje. Një lavdi e vjetër e trafikut të drogës siç e di mirë Fabrizio Capogna.

Ai është një ndërmjetës shumë i respektuar, merr kokainë jashtë vendit, vendos kontakte në Amerikën e Jugut ose Holandë, vendos dërgesa në Itali, jep këshilla për menaxhimin e qendrave të shitjes së drogës dhe se si të pastrohen paratë përmes kanaleve të mafias lindore.

Ai njeh Gomorrën romane, ngritjen e grupeve, përplasjet e vazhdueshme dhe rregullat e lojës. Dhe ai vendosi t’i tregojë në prokurorinë e Romës.

Ai pendohet, flet dhe shpërndan perla të urtësisë kriminale.

Ligji i parë: Kush më pagëzon është miku im. Shkoj aty ku më përshtatet.

E dyta: Nëse më grabisin për të arritur tek ju, atëherë nuk mund të punojmë bashkë.

Së treti: Kur bëhet fjalë për dy milionë euro, miqësia përfundon.

Së katërti: Për të komunikuar, edhe në burg, ka platforma të ndryshme. Sinjali është si Whatsapp. Është i shpejtë dhe nuk shkakton asnjë problem. Mjafton t’ua jepni telefonat më të varfërve: I kam blerë cigare, kam bërë pazar për ta dhe ata ma kanë mbajtur celularin.

Ligji i pestë: Nuk e vidhni furnizuesin ose siç themi ne nuk e anashkaloni atë. Nëse rregullat nuk janë të mjaftueshme, «gjithmonë është Jezu Krishti. Ai më vodhi 10 kilogramë dhe ne i vodhëm 107…

Capogna tregon gjithçka. Ai flet me Antimafien e Romës, me prokurorin Giovanni Musarò, me kolegun Francesco Cascini. Kallëzimet e tij tashmë janë depozituar në gjyq.

Është ai për të cilin flitet për 107 kilogramë kokainë të vjedhur nga personi i gabuar, duke qenë se pronari quhet Leandro Bennato, një peshkaqen në botën e krimit.

Sipas hetuesve, ai dominonte së bashku me vëllain e tij Enrico dhe është i akuzuar për vrasjen e Fabrizio Piscitelli, kreu i bandës italo-shqiptare, i njohur ndryshe me nofkën “Diabolik”, i cili u vra në 2019-ën brenda Parkut të Aqueductua në Romë.

Fabrizio Piscitelli, ish kreu i bandës italo-shqiptare, i njohur ndryshe me nofkën “Diabolik”

Por disa vite më parë Bennato kishte një problem me “Lollin”, një shqiptar që dërgonte kokainë me çmime “të mira”. Capogna është një nga kontaktet e tij dhe thotë se ia kishte shpjeguar Bennatos: “Nuk është se unë i preferoj shqiptarët më shumë se ty, por vetëm nëse paguaj 25 dhe ti më jep 26, do të kursej shumë para”.

Bennato është i afërt me një bos të kalibrit të Giuseppe Molisso dhe konkurrentë rreth tij janë edhe një dyshe shqiptarësh: Aldo dhe Renato. Është përplasja mes dy konsorciumeve kriminale.

“Të gjithë donin t’ia punonin Lollit. Molisso më tha: ti e di ku e dërgon kamionin për ta shkarkuar, le ta çojmë të gjithë kamionin direkt tek ai.

Capogna-s nuk i pëlqen kjo gjë. Por besnikëria ndaj shqiptarit, Lolli ka si pasojë një grabitje. Ai duhej t’i dorëzonte një ngarkesë grupit të Bennatos, por “një djalë del u zë pritë me një Ak-47 dhe Aldo nxjerr armën. Ai thotë, shiko, ne nuk jemi të inatosur me ty, ne jemi të inatosur me atë që të ka dhënë urdhër për të… na anashkaluar…”.

Nuk ia vlen të kesh Bennaton kundër teje. I fundit që e bëri atë quhej Gualtiero Giombini. Në moshën 71-vjeçare, ai ishte kujdestari i 107 kilogramëve kokainë.

Në marrëveshje me disa bashkëpunëtorë ai papritur ishte zhdukur. Ka vdekur. Një video regjistron torturën që i ishte bërë atij: Ai kishte shirit ngjitës në gojë, ishte i lidhur në karrige, i vunë kunja në thonjtë dhe ai bërtiste, ankohej, por nuk mund të bërtiste me zë të lartë se i kishin zënë gojën… Ai ishte një zotëri i madh, dhe po e torturonin…”.

Bennato, Molisso dhe shqiptarët

Duke kapërcyer “keqkuptimin”, Molisso dhe Bennato hyjnë në biznes me Lollin dhe shqiptarët e tjerë, të fuqishmit Aldo dhe Renato, të cilëve u blejnë mallin që më pas ua vjedhin. Bennato i frikësohet hakmarrjes së tyre dhe rrëmben Giombinin: Tani këta djem do të shohin që edhe do të më vrasin, sepse 107 kilogramë janë dy milionë euro. Si t’i kthej ato?

Për t’u siguruar që e ka kuptuar, prokurori pyet: Po a nuk ishin miq?.

“Doktor, ligji i tretë e harrove! Kur ka dy milionë euro, miqësia përfundon nëse nuk paguani.”/Top Channel