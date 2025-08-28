"Shqiptarë, mos e hapni këtë aplikacion!" Paralajmërimi i fortë i AKSK: Po ju grabit paratë!
Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka dalë me një njoftim të rëndësishëm për qytetarët ku i informon mbi identifikimin e një rasti mashtrimi online përmes një platforme të vetëquajtur TXEX.
Kjo platformë, e prezantuar si aplikacion për investime në kriptovaluta, rezulton se nuk është e regjistruar dhe nuk është e licencuar në Republikën e Shqipërisë dhe si e tillë operon jashtë çdo kuadri ligjor kombëtar.
Nga vëzhgimet e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike dhe nga denoncimet e shumta të bëra publike, konstatohet se aktiviteti i saj mbart tiparet e qarta të një skeme mashtruese digjitale.
Mënyrat e funksionimit të mashtrimit
Platforma TXEX përdor:
* Reklama joshëse dhe të rreme në rrjete sociale (p.sh. Instagram, TikTok);
* Krijimin e grupeve të simuluara komunikimi në Telegram, WhatsApp, Signal;
* Prezantimin e fitimeve të fabrikuara për të ndërtuar besueshmëri tek viktimat;
* Kërkimin e pagesave shtesë me arsyetimin për “verifikim” apo “tërheqje fondesh”;
* Mbledhjen e dokumenteve personale sensitive (ID, foto), duke shtuar rrezikun për keqpërdorim të të dhënave personale.
AKSK paralajmëron qytetarët shqiptarë se përfshirja në këtë platformë sjell:
* Humbje financiare të parikuperueshme;
* Rrezik të lartë për cënimin e privatësisë dhe identitetit digjital;
* Mundësi për keqpërdorim të mëtejshëm të të dhënave personale nga rrjete kriminale.
Qytetarët duhet të kenë parasysh se:
1. Asnjë subjekt i palicencuar nuk ka të drejtë të ofrojë shërbime financiare apo investimi në Shqipëri;
2. Premtimet për fitime të shpejta dhe të garantuara janë indikator klasik i mashtrimeve online;
3. Asnjë platformë e ligjshme nuk kërkon pagesa shtesë apo të dhëna personale për tërheqjen e fondeve.
Për të mbrojtur veten dhe të tjerët, AKSK u bën thirrje qytetarëve që:
* Të mos kryejnë transaksione financiare me këtë platformë;
* Të mos ndajnë të dhëna personale sensitive me subjekte të panjohura;
* Të raportojnë menjëherë rastet e dyshimta.
Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike thekson se siguria kibernetike është pjesë përbërëse e sigurisë kombëtare, dhe se mbrojtja nga mashtrimet digjitale kërkon kujdes të shtuar, ndërgjegjësim të vazhdueshëm dhe bashkëpunim të qytetarëve me institucionet përgjegjëse.