Shqipëria renditet e para në rajon për sipërfaqen e djegur nga zjarret
Situata nga zjarret në Shqipëri këtë vit ka qenë alarmante, duke djegur mbi 54 mijë hektarë tokë dhe renditur vendin tonë të parin në rajon për sipërfaqet e djegura.
Sipas të dhënave nga “Copernicus”, mekanizmi i BE-së për monitorimin e zjarreve, nga janari deri tani janë regjistruar 97 zjarre që kanë përfshirë 54,133 hektarë tokë. Në krahasim, fqinjët kanë shifra dukshëm më të ulëta:
Maqedonia e Veriut 25,952 ha,
Bosnje-Hercegovina 25,670 ha,
Mali i Zi 21,920 ha,
Serbia 21,131 ha,
Kosova vetëm 10,428 ha.
Shifrat e këtij viti nuk janë përfundimtare. Sipas “Copernicus”, në dhjetor do të publikohet bilanci vjetor, por deri atëherë Shqipëria kryeson për sipërfaqen më të madhe të pyjeve të djegura.
Historikisht, Shqipëria ka njohur vitin më të keq në 2007, me 127,491 hektarë të djegur nga 163 zjarre, ndërsa viti më i suksesshëm ka qenë 2014, me vetëm 431 hektarë të djegur.