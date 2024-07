Shqipëria mban dy ditë zi për vdekjen e Ismail Kadaresë, nesër homazhet

Shqiperia po mban zi per vdekjen e shkrimtarit Ismail Kadare i cili u nda nga jeta diten e djeshme.

Qeveria e Shqiperise ka vendosur dje, shpalljen e dy datave 2 dhe 3 korrik si dite zie kombetare.

Ne vendimin e shperndare institucioneve shpjegohet edhe ceremoniali i diteve te zise, nderkohe qe percaktohet edhe koha e homazheve per shkrimtarin e madh.

Homazhet do te mbahen me 3 korrik ne Teatrin e Operas dhe Baletit.

Ismail Kadare u nda nga jeta ne spital diten e djeshme.

Kolosi i letrave shqipe, Ismail Kadare do të përcillet nesër në banesën e fundit me ceremoni shtetërore. Në orën 13.00 të së mërkurës çdo veprimtari do të ndërpritet dhe do të mbahet një minutë heshtje në nder të kolosit të letrave shqipe.

Kadare ndërroi jetë në moshën 88-vjeçare. Ai lindi në Gjirokastër, më 28 janar të vitit 1936. Ishte akademik, politikan, ish-deputet i Kuvendit Popullor (1970-’82), zv/kryetar i Frontit Demokratik dhe një ndër shkrimtarët më të mëdhenj bashkëkohorë.

Si shkrimtar u shqua kryesisht për prozë, por kontributi i tij u shtri edhe në dramaturgji, poezi dhe përkthime. Nisi të shkruajë kur ishte ende i ri, fillimisht poezi, me të cilat u bë i njohur, e më pas edhe prozë, duke u bërë prozatori kryesor shqiptar. Veprat e tij janë përkthyer në rreth 45 gjuhë të ndryshme, duke qenë kështu përfaqësues kryesor i letërsisë shqipe nëpër botë.

Në vitin 1996, Kadare u bë anëtar i përhershëm i Akademisë së Shkencave Morale dhe Politike në Francë. Është nderuar me shumë çmime ndërkombëtare, mes të cilëve Çmimin “Man Booker International” më 2005, çmimin “Princ i Asturias” për Artet më 2009 dhe Çmimin “Jeruzalem” më 2015. Viteve të fundit, ai e ndante kohën e tij mes Francës dhe Shqipërisë.