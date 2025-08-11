Shqipëria, Kosova dhe Kroacia planifikojnë blerje të përbashkët të armëve amerikane
Kosova, Shqipëria dhe Kroacia po avancojnë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, duke synuar blerje të përbashkëta të armatimit amerikan. Kjo u dakordua në një deklaratë të nënshkruar më 18 mars në Tiranë nga ministrat e Mbrojtjes të tre vendeve.
Grupet e ekspertëve nga ministritë përkatëse po përgatisin planin operacional të zbatimit të kësaj marrëveshjeje. Më 18 korrik u mbajt një takim në Tiranë, ku u diskutua konkretizimi i këtij plani. Në shtator pritet miratimi i një udhëzuesi final nga ministritë e Mbrojtjes të tre vendeve.
Kryefjala e bashkëpunimit është blerja e përbashkët e armatimit nga SHBA, me qëllim kursimin e kostove dhe përshpejtimin e kohës së dorëzimit. Ministri në detyrë i Mbrojtjes së Kosovës, Ejup Maqedonci, tha se synohet që në vend të tre porosive të ndara, të bëhet një porosi e vetme e koordinuar, duke shfrytëzuar legjislacionet kombëtare për të përfituar çmime më të mira dhe dorëzime më të shpejta.
Fonde kombëtare do të përdoren për këto blerje, ndërsa Maqedonci pret mbështetje nga vendet partnere për integrimin euroatlantik të Kosovës, përfshirë anëtarësimin në Partneritetin për Paqe të NATO-s.
Përveç blerjeve, marrëveshja përfshin trajnime dhe stërvitje ushtarake dypalëshe dhe trepalëshe, bashkëpunim në edukimin e personelit ushtarak dhe luftën kundër kërcënimeve hibride, përfshirë kibernetikën, fushatat e dezinformimit dhe ndikimet e huaja që minojnë sigurinë kombëtare.
Marrëveshja ka marrë mirëpritjen e Pentagonit dhe vendeve të tjera anëtare të NATO-s, ndërsa Serbia është kundër, duke e cilësuar si shkelje të marrëveshjes nënrajonale të vitit 1996 mbi kuotat e armatimit.
Për të forcuar bashkëpunimin, Maqedonci planifikon të përdorë takimin e Kartës SHBA-Adriatik në tetor për të ftuar partnerët rajonalë që t’i bashkohen iniciativës. Në Kartën e Adriatikut janë anëtare Shqipëria, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Bosnja, ndërsa Kosova ka status vëzhguesi.
Kjo iniciativë nuk synon krijimin e aleancave ushtarake të reja përtej NATO-s, por rritjen e kapaciteteve dhe qëndrueshmërisë së përbashkët në rajon.