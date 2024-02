Shqipëria dhe Kosova marrëveshje për arsimin, Manastirliu: Do të jepen 30 bursa në vit

Ministrja e Arsimit, Ogerta Manastirliu pas përfundimit të mbledhjes së qëvërisë bëri publike për gazetarët një nga vendimet e marra.

Manastirliu: Është një marrëveshje e cila do të ratifikohet në Kuvend dhe përcakton një seri nismash dhe bashkëpunimesh me ministrinë e Arsimit të Kosovës. Palët inkurajojnë dhe mbështesin bashkëpunimin dhe gjithashtu do të thellohet bashkëpunimi në fushën e kërkimit të lartë.

Do të mundësohet edhe dhënia e 30 bursave në vit për studentë nga Kosova që do të duan të studiojnë në Shqipëri. Një tjetër komponent i marrëveshjes është edhte lehtësimi i procedurave për njohen dhe njehsimin e shpejtë të diplomave dhe gradave. Marrëdhëniet mes dy ministrive janë marrëdhënie të shkëlqyera dhe kjo marrëveshje synon të çojë përpara bashkëpunimin në fushën e arsimit të lartë.