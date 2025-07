SHPËRTHIM me tritol në kryeqytet, i vendoset lëndë plasëse garazhit të 39-vjeçarit

Një shpërthim me tritol është regjistruar në orët e para të mëngjesit në kryeqytet. Policia e Shtetit ka bërë me dije se ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:50 në rrugën “Peti”.

Sipas informacioneve paraprake, një sasi lënde plasëse është vendosur në portën hyrëse të një garazhi në pronësi të shtetasi E. K., 39 vjeç.

Si pasojë e shpërthimit janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale në disa prej automjeteve të parkuara në zonë.

Sakaq, grupi hetimor ka sekuestruar pamjet filmike në ambientin ku na ndodhur ngjarja si dhe po vijon puna për zbardhjen e plotë të rrethanave të rastit.

Grupi hetimor ka administruar pamjet filmike nga vendngjarja dhe po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

-Rreth orës 07:05, në bulevardin “Gjergj Fishta” , automjeti me drejtues shtetasi M. X është përplasur me automjetin me drejtuese shtetasen N. Z. Si pasojë janë dëmtuar 2 drejtuesit, të cilët ndodhen në spital, jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për përcaktimin e shkakut të aksidentit”, raporton policia.