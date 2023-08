Shpiragu në flakë! Zjarri i përmasave të mëdha përfshin malin, situata vështirësohet nga tereni

Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë në orët e para të mëngjesit të sotëm malin e Shpiragut.



Zjarri mësohet se është përhapur dhe më shumë, i ndihmuar dhe nga era, teksa sipas ministrit të Mbrojtjes, Niko Peleshi, forcat zjarrfikëse dhe një helikopter janë angazhuar prej natës së mbrëmshme për shuarjen e flakëve.

“50 trupa të FA, 5 mjete dhe helikopteri Cougar vijojnë angazhimin prej natës së mbrëmshme në shuarjen e flakëve në malin Shpirag të Beratit, ku zjarri mori përmasa të mëdha”, shkruan Peleshi në një postim në Facebook.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.



“Puna nga terreni e ajri vazhdon për të vënë në kontroll përhapjen e flakëve të cilat u favorizuan nga era dhe temperaturat e larta. Situata është e vështirë për shkak të terrenit por operacioni i Forcave të Armatosura do të vazhdojë me intensitet për të eleminuar plotësisht çdo vatër”. Do bëjmë të pamundurën për të ruajtur pasurinë tonë kombëtare”, tha ministri.