Shpërthejnë papritur në lot! Këto janë shenjat më emocionale të zodiakut

Emocionalizmi nuk shprehet gjithmonë përmes shpërthimeve të zemërimit, trishtimit dhe gëzimit, por mund të përvetësohet tek disa njerëz. Prandaj ndër shenjat më emocionale ka disa që e shprehin hapur dhe të tjerë që mbajnë brenda edhe ndjenjat e tyre më të forta.

Pra, cilat janë shenjat më emocionale, pavarësisht nëse e shfaqin atë apo jo?

Gaforrja: E udhëhequr nga Hëna, e cila përfaqëson emocionet tona, konsiderohet natyrshëm si shenja më emocionale. Por kjo do të thotë ndër të tjera se nëse ia lëndoni zemrën do të pendoheni hidhur, sepse ajo shquhet edhe për natyrën e ajo manipuluese.

Dashi: Ai është i pandalshëm: Ai e lë veten të përfshihet nga një vërshim emocionesh pa pushuar kurrë për t’i përpunuar ato. Kjo, sigurisht, mund të nënkuptojë stres të shtuar, vështirësi në gjumë dhe vendime impulsive.

Peshqit: Jo vetëm që kujdeset për ndjenjat e tij, por edhe për ato të të tjerëve – ai madje tenton t’i trajtojë problemet e atyre që e rrethojnë si të tijat, dhe kjo rëndon edhe më shumë mbi një Peshk tashmë të ndjeshëm. Mundohuni të mbani mend, nëse i përkisni kësaj shenje, se nuk mund të shpëtoni të gjithë.

Demi: Ai mund të jetë i famshëm për mënyrën e tij të të menduarit me këmbë në tokë, por nëse e shtyni në ekstrem, ai bëhet si një dem në një dyqan xhami dhe pas atij shpërthimi, nuk ka kthim prapa dhe ju me të vërtetë nuk do të jenë në të njëjtën dhomë.

Akrepi: Ai mund të duket i lezetshëm nga jashtë – dhe nëse e pyesni, ai do të konfirmojë se është i lezetshëm. Por në realitet ka momente që ai tërhiqet nga pasioni dhe emocionet e tjera të forta, ndaj e pushton terrori. Sepse gjëja e fundit që një Akrep dëshiron të ndiejë është jashtë kontrollit.