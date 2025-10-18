Shpërndanin lëndë narkotike, arrestohen dy persona në Tiranë (Emrat)
Në kuadër të operacionit të koduar “STOP”, shërbimet e Komisariati i Policisë Nr. 4 në bashkëpunim me Seksionin për Hetimin e Narkotikëve pranë Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë kanë finalizuar një ndërhyrje në një hyrje pallati në rrugën “Xhanfize Keko”, ku u arrestuan në flagrancë dy shtetas që dyshohen se shpërndanin lëndë narkotike.
Të arrestuarit janë Denis Brakaj (Krasniqi) 35 vjeç, banues në Tiranë dhe Elker Xibraku, 30 vjeç, të dy banues në Tiranë
Gjatë kontrollit në ambientin ku ndodheshin të dy shtetasit u sekuestruan 8 pako me lëndë të dyshuar narkotike kanabis në formë xhelatine. Ndërkohë, gjatë kontrollit në banesën e shtetasit D. B.(K), forcat e policisë gjetën dhe sekuestruan rreth 802 gramë lëndë të dyshuar narkotike kanabis, si dhe 3 armë të ftohta (thika).
Në bashkëpunim me Prokurorinë, hetimet për këtë rast vijojnë për dokumentimin e plotë të ngjarjes dhe për identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Materialet procedurale janë kaluar për veprime të mëtejshme.