"Shpejt se jam në hasmëri...", Policia ndalon vëllain e Durim Bamit në Elbasan

Lajmifundit / 21 Shtator 2025, 18:23
Valter Bami, vëllai i Durim Bamit i njohur për drejtësinë eshte perballur me policine pasi kjo e fundit pretendon se ai ka thyer masën “arrest shtëpie” .

Punonjësit e qarkullimit rrugor gjatë rutinës së punës, mesohet se kane arritur te ndalojnë një mjet tip Audi i drejtuar nga shtetasja E. S, ku pasagjer ishte Valter Bami.

Bami i ka kërkuar të mos e vononte me kontrollin pasi ishte në hasmëri.

Pas identifikimit të plotë nga punonjësi i policisë rrugore të Elbasanit, ai e ka shoqëruar për në drejtorinë vendore të policisë Valter Bamin, shtetasin me iniciale E. S dhe mjetin tip Audi.

