Shoqja e Klodiana Vefës rrëfen bisedën, çfarë i thoshte 36-vjeçarja që u vra nga ish-bashkëshorti

Klodiana Vefa u ekzekutua nga ish-bashkëshorti i saj mbrëmjen e 28 shtatorit dhe dy ditë më pas 45-vjeçari Alfred Vefa u gjet i vetëvrarë me të njejtën armë që qëlloi 36-vjeçaren.

Për vrasjen e shqiptares ka folur së fundmi shoqja e saj më e ngushtë, e cila tregoi për gazetën italiane “La Nazione” se viktima e ndjente gjithmonë rrezikun, por nuk shkonte ta denonconte.

Ajo tha se Klodiana Vefa kishte frikë se ish-bashkëshorti do i bënte keq fëmijëve.

“Për fëmijët. Kishte frikë që nëse e denonconte ai do i bënte keq fëmijëve, në shenjë hakmarrje ndaj saj. Por ishte e bindur edhe për një gjë tjetër… Mendonte se edhe nëse e denonconte, nuk do të ndryshonte asgjë. Më thoshte: ‘Në fund atë që do të bëjë do ta bëjë gjithsesi’.

Shqiptarja ishte kokëfortë, por me zemër të madhe. I donte fëmijët e saj me shpirt. Donte të ishte e lumtur, po përpiqej me gjithë fuqinë e saj. Kishte gjetur dikë me të cilin ndihej mirë. Një burrë, i cili ashtu si ajo kishte kaluar vite ferri duke duruar gjithçka sepse donin të rrinin bashkë. E njoh shumë mirë, dhe ai ashtu si unë, deri kur Alfredi u gjet i vdekur, kishte frikë të dilte nga shtëpia. Tashmë do të duhet të përballemi me çfarë ndodhi: Një dhimbje e papërballueshme dhe një peng që do më torturojë përjetë”, u shpreh shoqja e 36-vjeçares, e cila rrëfeu se nuk mundi ta bindë dot pavarësisht tentativave.

“Si unë ashtu dhe partneri i saj nuk na e bënte zemra që të vepronim pa dëshirën e saj. Këmbëngulëm shumë. U përpoqëm ta bindnim me çdo mënyrë. Por në fund ajo e mbyllte bisedën duke thënë: Jemi shqiptarë, nuk na kuptoni dot. Ne e respektuam deri në fund”, tha ajo.

Gjithashtu, shoqja e Klodianës tregoi se 36-vjeçarja e parandjente se ish-bashkëshorti do ta vriste dhe i thonte se e kishte kohën e kufizuar.

“Ajo që mund të them është se Klodiana e parandiente që do e vriste me një plumb pistolete. Nuk ma ka thënë kurrë hapur, por njëherë më la të kuptoja se ai kishte armë, duke shtuar një fjali që nëse e rimendoj më futen të dridhurat: Tashmë e kam kohën e kufizuar…”, nënvizoi ajo.