“Shoku im ka bërë gjithçka, unë po flija”, zbardhet dëshmia e 39-vjeçarit për vrasjen e shqiptares

Para hetuesve, 39-vjeçari grek që akuzohet se ka vrarë partneren e tij, 41-vjeçaren Gjeorgjia Murati, është shprehur se nuk ka lidhje me krimin dhe se gjithçka është bërë nga shoku i tij.

“Nuk kam asnjë përfshirje në vrasje, nuk dija asgjë. Isha në shtëpi dhe po flija. Nuk kam asnjë përfshirje dhe me sa duket miku im ka bërë gjithçka pasi ka treguar edhe vendin ku ishte kufoma”, argumenton partneri 39-vjeçar i Gjeorgjisë, i cili akuzohet për krimin së bashku me shokun e tij.

Sipas avokatit mbrojtës të 39-vjeçarit, Othona Papadopoulos, i pandehuri mohon përfshirjen e tij në vrasje, pohon se nuk kishte asnjë përfshirje dhe se nuk kishte dijeni për vdekjen e saj.

Ndërkohë, 39-vjeçari ka gjithsej 45 rekorde ndaj tij për raste të ndryshme, përfshirë rrahje, dhunë në familje dhe akuzë për përdhunim të motrës.

Nga ana e tij, i pandehuri i dytë, 34 vjeç, pretendon se nuk dinte asgjë për aktin e vrasjes dhe se qëllimi i tij atë natë ishte grabitja e viktimës.

“Ai nuk kishte asnjë motiv tjetër, aq më pak qëllim vrasjeje”, thekson avokati që e përfaqëson, Giorgos Parigoris .

“Fillimisht ka marrë pjesë në imobilizimin e gruas dhe më pas, pas një tundje me kokë nga i akuzuari i parë, është nisur për në katin e poshtëm ku ka qëndruar për një kohë. Më pas i pandehuri i parë ka zbritur nga banesa dhe e ka njoftuar se gruaja ka vdekur”.

34-vjeçari pohon se për sa kohë ka qenë i pranishëm në banesë, gruaja fatkeqe ka qenë gjallë dhe e palëvizur, ndërsa pranon se ka marrë pjesë në procesin e transportimit të trupit në zonën pyjore të Selanikut.

“Ka nisur me sigurimin e 39-vjeçarit se gruaja nuk do të pësojë asgjë. Më pas, sapo u njoftua nga i pandehuri i parë se gruaja kishte vdekur, ai donte ta ndalonte këtë veprim dhe të shkonte në polici por i pandehuri i parë e njoftoi se edhe ai do të vuante të njëjtën gjë nëse nuk e ndiqte dhe e kërcënonte. atë”, tha avokati.

Sipas Parigoris, klienti i tij është paraqitur vullnetarisht në polici për të dëshmuar, ndërsa ka deklaruar se 34-vjeçari vuan nga çrregullime psiko-zhvillimore për të cilat nuk mund të gënjejë dhe ka histori mjekësore.