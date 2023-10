“Shokon” Alfred Cako/ Sot avionët hodhën helm, pas 3 ditësh do mbushen spitalet

Konspiracionisti Alfred Cako ka shokuar me një deklaratë të bërë pak minuta më parë. Me një status në rrjetet sociale, Cako thotë se sot ka rinisur një aksion i helmimit të qytetarëve me avion nga ajri.

Ai thotë se pas 3-4 ditësh spitalet do të mbushen plot me pacientë, të cilët do të diagnostikohen me një sëmundje që do të ketë një emër birre.

Konspiracionisti deklaron se Agjencia e Aviacionit Civil nuk del me deklaratë, pasi ka firmosur një marrëveshje për disa fluturime sekrete në kuadër te aleancave ushtarake.



Kujtojmë se disa javë më parë, Alfred Cako paralajmëroi se do të niste një aksion, ku do të hidhej helm gjarpri nga ajri dhe në ujin e pijshëm.