Shoferi i një prej mjeteve që u përplas me urbanin tregon si ndodhi aksidenti: Drejtuesi i autobusit ishte…

Shoferi i një prej makinave që u përplas me urbanin e linjës së Unazës në Tiranë ka treguar momentet e aksidentit të rendë në qendër të kryeqytetit.

Në një prononcim për gazetarët ai u shpreh se drejtuesi i autobusit ishte shumë i tronditur, ndërsa hodhi dyshime se ai mund të ketë qenë nën efektin e alkoolit.

“Dola pasi mora pak veten sepse nuk e kuptova ca ndodhi. Me çfarë pashë unë në autobus kishte shumë njerëz.

Arrita ta shihja shoferin e autobusit, ishte shumë i tronditur. Ishte rreth të 60-ve. Ai ishte i shokuar, ai ishte me alkool, ishte me tension dhe me zemër”, tha shoferi i makinës.