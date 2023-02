Shmanget e keqja/ Uji bllokon makinën, banorët e zonës shpëtojnë familjen me pesë anëtarë

Niveli i përroit dhe rrjedha e fortë ka izoluar makinën duke lënë të bllokuar pesë personat të cilët ishin në makinë.

Kanë qenë banorët e zonës, të cilët kanë bërë të mundur daljen e tyre nga makina duke u shpëtuar jetën.

Sipas banorëve, familja po kthehej nga një ceremoni varrimi. Ky përrua ndan dy fshatra të kësaj njësie administrative.

Shembja e urës prej vitesh detyron banorët e këtyre zonave të kalojnë përmes përroit, ku niveli rritet dhe më shumë kur ka reshje shiu, duke rrezikuar seriozisht jetën e banorëve.

Veriu i Shqiperise prej ditesh po perballet me nje situate me rrebeshe shiu, te paralajmerur me pare dhe nga meterologet.

Shtabet dhe emergjencat civile jane ne gatishmeri sipas ministrise se brendshme te njoftuar nga ministrja Balluku dhe lumenjte jane nen vezhgim per nivelin e tyre.