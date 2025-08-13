"Shkundet" kursi i këmbimit, euro bie në 96.5 lekë
Lajmifundit / 13 Gusht 2025, 08:37
Aktualitet
Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, sot 13 gusht kursi i këmbimit të monedhës evropiane do të jetë: blihet me 96.5 lekë dhe shitet me 97.5 lekë.
Një dollar amerikan do të blihet sot me 82.5 lekë dhe do shitet me 83.8 lekë.Ndërkohë monedha evropiane euro do blihet me 96.5 lekë dhe do shitet me 97.5 lekë.
Franga zvicerane sot në tregun shqiptar do blihet me 101.9 lekë dhe do shitet me 103.2 lekë.
Ndërsa paundi britanik do blihet me 111 lekë dhe do shitet me 112.5 lekë.