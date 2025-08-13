LEXO PA REKLAMA!

"Shkundet" kursi i këmbimit, euro bie në 96.5 lekë

Lajmifundit / 13 Gusht 2025, 08:37
Aktualitet

Në tregun e këmbimit valutor shqiptar, sot 13 gusht kursi i këmbimit të monedhës evropiane do të jetë: blihet me 96.5 lekë dhe shitet me 97.5 lekë.

Një dollar amerikan do të blihet sot me 82.5 lekë dhe do shitet me 83.8 lekë.Ndërkohë monedha evropiane euro do blihet me 96.5 lekë dhe do shitet me 97.5 lekë.

Franga zvicerane sot në tregun shqiptar do blihet me 101.9 lekë dhe do shitet me 103.2 lekë.

Ndërsa paundi britanik do blihet me 111 lekë dhe do shitet me 112.5 lekë.

